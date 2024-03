El truco para llevar un pantalón largo sin pisarlo con un utensilio de siempre

Cuando vamos a comprar unos pantalones y nos ponemos frente a la estantería, hay tanta variedad que nos cuesta elegir cuáles nos queremos llevar: desde los ajustados skinny jeans hasta los más holgados de pierna ancha. A estos, hay que sumarle los pantalones que están rozando el suelo, por la altura de nuestros zapatos, una tendencia que se ha instaurado en los últimos 5 años.

Aunque estén de moda, no se escapan de una problemática muy común a la hora de comprar pantalones: no se ajustan bien a nuestro cuerpo y hay que retocarlos (ya sea en casa o llevándolos a la modista). En este caso, el problema está en que algunas personas los llegan a pisar y les es muy difícil encontrar la manera de que el pantalón no toque el suelo.

Pero a partir de ahora, ya no será complicado si siguen el truco que presentamos a continuación.

Tipos de pantalones | Unsplash

Los imperdibles, la solución al problema

La influencer María Alcalde (@mariaalcaldes) nos explica cómo hacerlo de la manera más sencilla y paso a paso en un vídeo de TikTok. Lo único que necesitas son dos imperdibles.

Haz el dobladillo que crees que necesitarás en el pantalón, traspasa el imperdible por detrás -por la parte más baja del dobladillo-, y después desdobla el pantalón para que caiga hasta la altura perfecta.

Además de ser un truco sencillo y que no te cuesta dinero, a muchos usuarios les ha sido útil y lo han demostrado dejando comentarios positivos y de agradecimiento en el vídeo.

Otros trucos para arreglar los pantalones

Muchas tiktokers han probado distintos trucos originales que a mucha gente les ha servido. Por ejemplo, usar dos gomas elásticas pasándolas hasta la medida ideal del pantalón, colocar velcro o cinta termoadhesiva, o usar pegamento textil.

También puedes optar por este truco que te enseñamos meses atrás desde NovaMás, sin necesidad de cortar la prenda o estos para ajustar los pantalones a tu medida.