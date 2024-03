La modelo de la que todo el mundo habla por su parecido con Kate Moss: son idénticas

Hay muchos famosos que tienen dobles, personas muy parecidas a ellos que trabajan para marcas de lujo y fiestas exclusivas. En el caso de Kate Moss, su doble se llama Denise Ohnona y en más de una ocasión ha sido confundida con la supermodelo.

¿Quién es Denise Ohnona?

Denise es una modelo inglesa que tiene una vida muy sencilla. Tiene 43 años, vive en Liverpool y trabaja para una agencia llamada Scarlett Entertainment, la cual se dedica a encontrar dobles de famosos y contratarlos para eventos privados o fiestas, entre otras cosas. Algunos de los dobles que son más conocidos en esta agencia son el de Elvis Presley, el de Freddie Mercury o el Michael Jackson.

Ohnona ha contado en más de una ocasión que al principio le parecía extraño que la gente se acercara a ella, pero que con el tiempo fue acostumbrándose a ello y ahora lo encuentra como un halago.

En cuanto a su profesión, Denise cuenta en un programa de YouTube llamado Hooked on the look que empezaron a ofrecerle trabajos, como ir a desfiles y a fiestas exclusivas y no pudo decir que no. Además, dice que en el backstage de un desfile que hizo en 2020, mucha gente le pedía fotos mientras le estaban maquillando y peinando, y ella les siguió la corriente. En diciembre del año 2023 Denise fue fotografiada comiendo una hamburguesa tras una vitrina en un McDonald 's en Manchester. Muchos peatones pararon a sacar fotos y vídeos y los subieron a las redes.

Su última aparición pública en un evento importante fue en la semana de la moda de París de 2023. Durante el desfile de Marine Serre, mucha gente pensó que Kate Moss había vuelto a las pasarelas, pero al ver que estaba colaborando con una marca con la que no había trabajado antes, la gente se dio cuenta de que no era ella, sino su clon.

Sus principales diferencias

El medio de comunicación británico Daily Mail hizo una comparación de la Kate Moss real y la "fake Moss" recientemente. La supermodelo tiene 50 años, mientras que su doble tiene 43. La primera es del sur de Londres y la segunda, de Lancashire.

Ambas son madres. Kate tiene a su hija Lila, de 21 años, y Denise, a Elise, de 13, y a Anais, de 8 años de edad.

En cuanto a diferencias físicas, Kate Moss es casi 10 centímetros más alta, mide 1,70 metros.