La esperada respuesta de Selena Gomez a Stefano Gabbana tras llamarla "fea"

Selena Gomez se ha hecho esperar pero por fin ha respondido a Stefano Gabbana. La cantante hace unos meses fue víctima de uno de los ataques del director creativo de la firma italiana Dolce&Gabbana, quien en una conocida cuenta de Instagram donde aparecía la artista comentó: "É proprio brutta", algo que traducido al español viene a ser como: "Es muy fea".

Tras ese comentario, los fans de Gomez no dudaron en salir a defender a su ídolo pero hasta ahora la ex de Justin Bieber no se había pronunciado al respecto. Y es que al parecer, Sele se ha tomado su tiempo y ahora ha querido contestar al insulto que le dedicó el diseñador llevando un tocado de lo más llamativo en su pelo con la misma frase con la que Gabbana la atacó.

Así lo ha publicado Pagesix.com, un portal de noticias que ha publicado las fotografías en las que se ve a Selena llegar a uno de los desfiles de la New York Fashion Week con un tocado que adornaba su pelo en el que se leía claramente "ugly", o lo que en español significa "fea".