Errores que debes evitar si llevas botas tipo UGG mini este invierno

Las botas UGG mini de plataforma son la gran tendencia de la temporada en cuanto a calzado. Son cómodas, calentitas y te permiten ganar esos 5 centímetros que siempre has deseado para verte más esbelta. ¡Todo ventajas!

Sin embargo, no vale solo con comparte este calzado y llevarlo. También es necesario entender cómo se combinan y evitar ciertos errores de estilismo que podrían enviar al traste un "lookazo".

Sean originales o un modelo parecido, deberás tener muy en cuenta estos tips que resume de forma visual la creadora de contenido Abby Adamchak del perfil de Instagram @sistersguidetostyle. Te los contamos a continuación.

Equilibrio en el conjunto

El equilibrio en el conjunto es esencial al usar botas de pelo de caña corta, como son las UGG mini. Si optas por ropa muy ajustada, como unos leggings y una camiseta de cuello alto, tu estilismo se verá descompensado. Por eso, esta creadora de contenido propone que si las botas son la pieza central de tu atuendo, equilibres tu apariencia con prendas superiores más sueltas, como un chaleco holgado o una sudadera amplia. Añadiendo volumen a tu torso, aportarás proporciones visuales más armoniosas a tu look y evitarás el efecto de "pies de payaso".

Estilo de pantalón adecuado

El estilo de pantalón que elijas para usar con tus botas UGG mini puede marcar la diferencia en la estética general de tu atuendo. La versatilidad de estas botas te permite combinarlas con diversos tipos de pantalones. Una opción popular es optar por mallas ajustadas que se deslicen fácilmente hacia el interior de las botas. Esto crea un aspecto más estilizado y enfatiza la forma natural de las botas.

Si prefieres un look más relajado, puedes elegir pantalones más holgados y dejar que cubran ligeramente las botas. Sin embargo, asegúrate de que los pantalones no sean demasiado cortos y que quede un espacio entre el final de la caña y el bajo del pantalón. En este sentido, tampoco deberías doblar los bordes del pantalón; no queda nada elegante.

Elige los calcetines perfectos

Si quieres bordar tus outfits con este tipo de calzado, deberás combinarlos con unos calcetines altos y lisos, en tonos neutros o rojos -el color de la temporada-. Colócalos encima de los leggings o las medias y arrúgalos un poco, para que no queden del todo subidos.

Si llevas un pantalón largo, que cubra la bota, lleva igualmente los calcetines altos. Hay dos motivos para hacerlo. El primero, para estar más calentita y el segundo, para que se asome cada vez que el bajo del pantalón se suba -ya sea porque te has sentado o porque estás cruzando las piernas-.