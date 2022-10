Las cazadoras de flecos vuelven a estar de moda y así las lleva Sara Carbonero

Si hace unos días, en NovaMás, os anunciábamos el regreso de las botas cowboy, ahora os comunicamos que en esta temporada contarán con su aliado perfecto: las cazadoras con flecos.

Sara Carbonero ya ha fichado una de las cazadoras que será tendencia este otoño. En una de sus publicaciones más recientes, la presentadora llevaba un outfit de lo más festivalero en la que la cazadora y sus botas eran las protagonistas. Como era de esperar, la cazadora causó furor y recibió cientos de comentarios de sus followers preguntaban dónde podían conseguir esta prenda.

Sin embargo, no es la primera vez que Sara Carbonero incorpora una cazadora de flecos a sus looks. Esta es una de sus prendas favoritas y se la hemos visto lucir en varias ocasiones. A continuación, cogemos de inspiración los looks de Sara Carbonero para conseguir outfits rompedores con cazadoras de flecos.

Sara Carbonero vuelve a marcar tendencia

Hace unas semanas, la presentadora acudía a los conciertos celebrados en el Festival Mujeres de Sigüenza. Para este evento, Sara aprovechó para lucir una novedad de la marca de ropa que comparte con Isabel Jiménez, Slowlove; una cazadora de flecos beige que, sin duda, era la protagonista del look.

Esta pieza está diseñada en un tono beige resplandeciente y confeccionada con tejido sostenible y fibras recicladas. Los flecos se encuentran en la zona de las mangas y la espalda, al más puro estilo cowboy.

¿Quieres saber lo mejor de todo? ¡A día de hoy está rebajada! Si antes su precio era de 99,99 euros, ahora está rebajado a 79, 99 euros.

Cómo completar el look

Como no podía ser de otra manera, este look queda redondo con unos vaqueros y unas botas cowboy en tono bicolor, blanco y negro. Además, Sara Carbonero, añade un pañuelo tipo bandana atado a la cintura. Tanto las botas como el pañuelo pertenecen también a la nueva colección de Slowlove; el calzado tiene un precio de 139 euros y el pañuelo 49,99 euros.

Otras cazadoras de flecos de Sara Carbonero

Sara siempre ha sido un referente de la moda en nuestro país. Su estilo se caracteriza por combinar, perfectamente, las esencias del estilo bohemio y folklórico con las tendencias del momento y personalidad. Por esta razón, sus looks enamoran tanto y nos sirven de inspiración. Como ya decíamos, las chaquetas con flecos son unas de sus prendas favoritas, ya que hemos visto cómo las lucía en varias ocasiones, aunque con estilos diferentes.

Gabardina con flecos

Una de las prendas que Sara Carbonero tiene en el armario es esta original gabardina con flecos de color marrón. Una opción otoñal perfecta, tanto por lo que respecta al diseño cómo por el tono de la prenda. La presentadora la combina con una camiseta rockera debajo y unos vaqueros.

En Mango hemos encontrado una pieza del mismo estilo que la gabardina de la periodista. Se trata de un jersey de sobre camisa de color beige claro con flecos y confeccionado con poliéster reciclado. Su precio es de 149,99 euros.

Sobrecamisa handmade con flecos de Mango | Shop.mango.com

Cazadora de flecos negra

En esta otra ocasión, vimos a Sara con una chaqueta de flecos de color negro que también causó furor. Se trata de una pieza al más puro estilo western, completamente negra y, por lo tanto, perfecta para llevar tanto por la noche como durante el día.

Si la ocasión lo merece, podemos lucirla con un vestido corto o midi y unos botines con tacón. En Asos, hemos fichado esta chaqueta negra de estilo western con flecos de cuero sintético, muy similar a la de Sara. Su precio es de 89,99 euros.

Chaqueta negra con flecos de Asos | Asos.com

