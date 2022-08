Este verano está siendo de lo más revolucionario. Nuestras famosas, celebrities e influencers nos están dejando sin palabras con sus posados en bikini donde enseñan su impactante cuerpo, ¡y es que no es para menos!

Los duros entrenamientos y las rutinas de ejercicio que han llevado a cabo durante el invierno no han sido fáciles y ahora es el momento de presumir de resultados.

Pero también lo están haciendo con sus selfies totalmente al natural donde consiguen dejarnos sin palabras con su belleza y en los que dejan el rímel, el pintalabios y el colorete a un lado.

Hace unas semanas, era Cristina Pedroche quien compartía una instantánea sin pasar por chapa y pintura, días más tarde también lo hacía el clan Kardashian, y ahora se ha sumado Sara Carbonero a esta nueva tendencia.

La periodista es guapa por naturaleza, y tiene unos rasgos que no necesitan maquillaje para resaltar, y siguiendo la moda del 'no make up' ha compartido un selfie de su rostro en primer plano.

Una imagen con la que ha conseguido acaparar todas las miradas y que no ha dejado indiferente a sus más de tres millones de seguidores. Demostrando que este verano le está sentando mejor que nunca, Sara ha posado ante la cámara al natural, o al menos eso parece, y ha presumido de ojazos verdes y de una piel radiante.

No ha dejado indiferente a nadie

Como cada vez que Sara comparte una publicación en su perfil ha recibido miles de halagos con los que han piropeado la belleza de la periodista.

Algunos rostros de lo más conocidos como Dulceida, quien ha escrito "preciosa" o incluso Elsa Pataky que ha comentado "guapa", no han dejado pasar la oportunidad de decirle lo preciosa que está.

¿Es el amor lo que le hace estar más guapa que nunca?

Tan solo hace unos meses que se conocía la nueva relación de Sara Carbonero y Nacho Taboada. Una pareja sorpresa que parece estar ya de lo más consolidada.

Portada ¡Hola! | ¡Hola!

Y es que, solo unas semanas después de conocerse el romance, la periodista acudía a un concierto del cantante y músico en un local de Madrid, donde también se encontraba la familia de éste.

