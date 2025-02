El cambio de look de María José Suárez en la famosa peluquería Salón Cheska de Madrid

Se suele decir que cuando una persona decide cambiar de look es porque empieza una nueva etapa en su vida: una ruptura, un nuevo trabajo, una mudanza... Ahora bien, el cambio también puede ser un simple capricho, una forma de romper con la rutina o para verse diferente frente al espejo. Lo mejor es atreverse, probar, divertirse y que cada uno se sienta a gusto con su imagen, ya que lo que realmente nos hace sentir bien es la confianza con la que llevamos cualquier cambio.

Un ejemplo reciente de esto es el de María José Suárez, quien ha decidido renovar su estilo aprovechando su estancia en Madrid por trabajo. Por eso, ha pasado por su peluquería de confianza para ponerse en manos de María Baras, estilista del conocido Salón Cheska, y dejarse llevar por sus consejos. Gracias a su experiencia y su buen ojo para las tendencias, Baras le ha aconsejado sobre el look que le queda mejor.

María José Suárez | Gtres

Así ha sido el cambio de look de María José Suárez

La modelo y presentadora de televisión ha acudido esta semana al salón para dejar atrás la melena color chocolate, lisa y larga que llevaba hasta el momento: "Mira qué aburrimiento, se me ha quedado sin gracia y mi flequillo no lo veo", le comenta a María.

Vistas las demandas de su clienta celebrity, María le comenta su propuesta de cambio: cortar el pelo tres o cuatro dedos, hacer una capa por delante, marcar el flequillo, hacer un efecto butterfly y añadir algún reflejo y alguna iluminación, "sobre todo a la cara".

Tras dar María José el visto bueno, la estilista se pone manos a la obra para realizar una melena midi con flequillo y capas con un ajuste del color chocolate y unos focos de luz miel "que aportan calidez a su color castaño iluminado".

El resultado es un cambio que, sin perder su esencia, aporta una imagen renovada. El Salón Cheska ha compartido el proceso en un post de Instagram donde tanto sus seguidores como los de la ex Miss España han reaccionado con entusiasmo y halagos: "Me encanta el estilazo del corte", "Me encanta como le queda el flequillo y más corto también le queda mejor a la cara", "Maravilla, qué envidia de pelo", "Que color más bonito. Te queda precioso" son solo algunos de los más de 130 comentarios que acumula la publicación.

María José Suárez con nuevo look | Instagram @saloncheska

Retomando lo que comentábamos al principio, queda demostrado que un nuevo peinado puede ser una forma de expresar quiénes somos y cómo nos sentimos en cada momento.

El Salón Cheska, 55 años peinando en Madrid

Se puede decir que el Salón Cheska es toda una institución en el mundo de la peluquería en España. Cheska lo abrió en la calle de Velázquez, 61, en plena Milla de Oro de Madrid, en 1970. Es decir, ahora hace 55 años.

Por sus manos y por las de su hija, María Baras, han pasado celebridades patrias como Lola Flores, Penélope Cruz, Victoria Abril, Paula Echevarría e Inés Sastre.