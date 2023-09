Botas moteras: Dónde conseguir la tendencia de este otoño sin gastarte un dineral

Hace un año, la firma de moda italiana Miu Miu sacó a la venta unas botas que arrasaron en ventas. Un diseño de estilo motorista, lleno de hebillas, que estaba disponible en varios colores y alturas de cañas. A pesar de tener un precio no apto para todos los bolsillos (superior a los 1.800 euros), muchas famosas e influencers se hicieron con ellas, pues se trata de un calzado cómodo y versátil, perfecto para completar todo tipo de looks.

Ahora que la teoría del zapato equivocado está más en tendencia que nunca, estas celebridades han aprovechado el fin de las altas temperaturas para sacar del armario sus botas Miu Miu y comenzar a combinarlas con vestidos y faldas cortas. Sí, esa moda tan incoherente, pero que sienta tan bien.

María Pombo, por ejemplo, se las llevó a sus vacaciones familiares en Cantabria y se las puso con una falda corta, con print de flores, doble capa y cintura de nido de abeja, que pertenece de la nueva colección de su firma de moda, Name The Brand, y un chaleco de sastre de Zara. Y si María Pombo las lleva… Es que las veremos en los pies de muchas chicas españolas próximamente. De hecho los expertos en moda aseguran que este otoño irrumpirán con tal fuerza, que desbancarán las botas tipo cowboy que tanto hemos llevado.

Dónde conseguir las botas moteras

Si te has enamorado de las botas de Miu Miu, lamentamos decirte que actualmente no están disponibles en tienda, aunque en su web anuncian que estarán disponibles próximamente y se venderán por 1.850 euros.

Pero no te asustes, existen opciones más baratas e igual de estilosas en tus tiendas low cost habituales. En H&M, por ejemplo, venden estas botas que se puso hace unos días Alicia Guijarro con un vestido lencero blanco y corto, por 59,99 euros. ¡Quedan muy pocos números, así que aprovecha el momento!

Si las botas de H&M no te convencen porque no tienen tantas hebillas como las de Miu Miu, te proponemos estas que vende en Shein que son mucho más similares. No obstante, su precio es algo más elevado: 70,75 euros. Están disponibles en negro y en marrón.

Botas moteras | Shein

Por último, te dejamos una alternativa de Zara tipo botín. Forma parte de la nueva colección, cuesta 49,95 euros y hay muchos números que se están agotando, aunque volverán a estar disponibles en breves.