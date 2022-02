Así pone fin Laura Escanes a todas las críticas recibidas por su nuevo corte de pelo

Laura Escanes ha demostrado que no le tiene miedo a las peluquerías y mucho menos a los cambios, presumiendo de nuevo corte al estilo boycut. En la primera foto que publicó llegó a los 183.000 me gusta y obtuvo más de 6.000 comentarios, entre los que la influencer se encontró con: "Ese pelo no te favorece nada en mi opinión", "Con lo guapa que estás con el pelo largo...no te lo cortes más" o "Te quedaba mejor el pelo más largo... así te ves más mayor".

Pero la mujer de Risto Mejide no ha querido quedarse callada y ha contestado a todos aquellos que la critican: "El pelo es mío así que no os preocupéis si no os gusta. Me tiene que gustar a mí", ha escrito Laura en su perfil de Instagram.