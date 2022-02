Si hay algo que caracteriza a Alanis Morissette es su larguísima melena morena, por eso ha sido un verdadero shock ver a la cantante canadiense con su nuevo look. Alanis aparecía en la presentación del musical basado en su álbum 'Jagged Little Pill' con el pelo corto y con unas gafas enormes de estilo vintage.

El cambio radical ha llamado tanto la atención de sus seguidores que ha inundado Twitter de multitud de mensajes, y no precisamente buenos. Casi toda la gente coincidía en el error de esta nueva imagen y comparaban a la cantante con una abuela.

Entre los tuits se han podido leer cosas como: "¿Qué le ha pasado a Alanis?", "¿Es la mujer de en medio de la foto tu abuela?" o "Te has hecho un corte de madre". La actriz, que es madre de dos hijos y está casada con el rapero Mario Treadway, no se ha pronunciado sobre su comentado look.