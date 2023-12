Rosanna Zanetti habla del emotivo momento de David Bisbal en la escuela de su hija Bianca: "Ella se emocionó un montón"

Hace tan solo unos días, Rosanna Zanetti compartía uno de los vídeos más emotivos de su perfil. En él, se podía ver a David Bisbal cantándole a su hija Bianca el tema Mi Princesa en la escuela infantil, con motivo de una visita de los padres al centro escolar. Ahora, la mujer del cantante ha hablado de este momento y de la bonita familia que han formado juntos.

La modelo venezolana ha sido una de las asistentes a los Premios Hombres del Año de GQ, donde ha atendido a los micrófonos de Europa Press y ha desvelado que el intérprete de Ave María es su hombre del año: "Le premiaron hace poco como el hombre del año en la música y yo le dije: bueno, tú eres mi hombre del año todos los días".

Rosanna Zanetti en los Premios Hombres del Año de GQ | Gtres

En cuanto al bonito encuentro con su hija en la escuela, Rosanna ha explicado el contexto de ese vídeo que ya ha dado la vuelta a la red: "A Bianca le tocó ser la niña de la semana en la case y ese día son como los protas. Un día podemos ir los padres a compartir con ellos".

En palabras de la modelo, su hija se emocionó muchísimo y se mostró orgullosa de sus padres, a los que no dudó en presentar a sus amigos: "Solo tiene 3 años y los papás también hacen actividades según a lo que se dediquen y lo mejor era que David cantase. Él quería que le hiciese los coros, pero no".

Si bien es cierto que el nombre de Bisbal saltó a la fama en 2001, sigue sorprendiendo la cercanía y naturalidad que el cantante tiene. Algo de lo que no se extraña en absoluto Rosanna, que ha confesado que en la intimidad de su hogar es tal cual se muestra frente a las cámaras: "David es mucho así en casa, muy cariñoso, se busca la manera para compartir con cada uno de los tres niños, son diferentes, con necesidades diferentes y me sorprende que con su trabajo y disciplina y su amor logra abarcarlo todo con un trabajo que no es nada fácil".

Pero, ¿qué destacaría la venezolana del cantante? "No existe una persona en el escenario y otra detrás. Es cariñoso, familiar, sencillo, disciplinado, trabajador, soñador… Le ilusionan las cosas todavía como si fuese un niño y eso a mí me gusta".

Sabe a la perfección lo que le enamoró y le sigue enamorando de David, pero Rosanna prefiere no definirse a sí misma: "El otro día escuché a un chico que dijo que definir limita. Ahora estoy en la etapa de ser madre, pero ser madre no me termina de describir como soy yo como pareja, como mujer".