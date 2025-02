El romántico mensaje de Alejandro Sanz a Candela Márquez por San Valentín: y la curiosa respuesta de Raquel Perera

Este viernes se celebra el día de los enamorados por antonomasia, el 14 de febrero, San Valentín. Una fecha especial en la que las parejas se aprovechan para demostrar su amor con mensajes románticos, flores, bombones… Y así ha hecho Alejandro Sanz.

Uno de los primeros en gritar a los cuatro vientos su amor ha sido el cantante, dedicándole un emotivo post a Candela Márquez. En su última aparición en los Premios Goya el pasado sábado se ganaron el premio a la pareja de la noche con su derroche de complicidad y gestos de cariño a su paso por la alfombra roja, y ahora han querido dejar constancia en Instagram.

Candela Márquez y Alejandro Sanz, en los Premios Goya 2025 | Gtres

En una fecha tan señalada como San Valentín el cantante, que ya no tiene el Corazón Partío, ha declarado su amor por la actriz de 36 años con un precioso mensaje que nos ha llegado al corazón: "La clave, en todo, siempre será la armonía. Y ahí me encuentro... Sumergido en un abrazo que no aprieta, pero sí sostiene. Una mirada que no juzga, solo comprende".

Un mensaje que ha acompañado con un carrusel de imágenes inéditas de ambos en varios momentos especiales, como de vacaciones en una paradisíaca playa, disfrazados el pasado Halloween, tocando la guitarra mientras su chica le mira embelesada, o en compañía de la mascota de la intérprete.

"Hoy, en especial, y cada día en particular, te amo", ha confesado, gritando a los cuatro vientos lo enamoradísimo que está de Candela y el apoyo y amor incondicional que ha encontrado en la mujer que le ha devuelto la sonrisa.

La respuesta de Candela Márquez y Raquel Perera al post de Alejandro Sanz | Instagram

Y, como era de esperar, la reacción de Candela no ha tardado en llegar. Felicitándole este día tan especial, la actriz también ha querido dejar constancia del dulce momento que atraviesan: "Y sentir tu alma cerca de la mía, tocarnos el corazón con tan solo mirarnos… Mi amor, mi niño, mi hombre… Te amo".

Pero, Candela no ha sido la única en responder a este romántico post, pues para sorpresa de todos, la ex del cantante, Raquel Perera, también: "Felicidades pareja!". Unas palabras con las que deja constancia de la buena relación que siguen manteniendo.

¡Feliz San Valentín!