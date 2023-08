El esperanzador mensaje de Alejandro Sanz tras preocupar por su salud mental: "El viaje mas alucinante de mi vida"

Alejandro Sanz parece haber superado uno de sus peores momentos anímicos con el que apenas hace 3 meses inquietó a sus fans. El cantante confesaba, poco antes de confirmarse su separación de Rachel Valdés, que no estaba pasando por su mejor momento.

"A veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", dijo en mayo.

Unos días después, el artista señalaba en un concierto de su gira que la luz estaba llegando poco a poco: "Parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho".

Los cumpleaños de sus hijas Manuela y Almajunto a otras declaraciones que hacía en redes sociales parecía que confirmaban su mejoría: "Sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco".

Alejandro Sanz felicitando a su hija Alma por su noveno cumpleaños | Instagram

Ahora, ha lanzado a través de Twitter unas palabras llenas de ilusión y esperanza para él y sus fans. Sanz ha revelado que está inmerso en un "momento de aprendizaje personal increíble", describiendo esta fase como "el viaje más alucinante" que ha emprendido en su vida.

"El más difícil pero el que me está llevando a los paisajes más bellos que haya visto nunca en mi planeta interior. Anímate, conócete y no escuches al monologuista que vive en tu cabeza diciendo estupideces", ha explicado.

También ha recordado a sus seguidores que "la alegría es una actitud" mientras que "la felicidad es un estado de ánimo utópico". El mensaje del cantante ha acumulado cientos de comentarios llenos de apoyo y cariño, y es que los fans han expresado su alegría por ver a Alejandro Sanz en un estado emocional positivo.