Raquel Meroño, sobre el futuro profesional de sus hijas Martina y Daniela: "Yo sí a todo"

Raquel Meroño ha dejado un legado en redes sociales muy especial: sus hijas Daniela y Martina. Y es que, las jóvenes, que han cumplido recientemente 18 años, se están haciendo un hueco muy importante en la esfera pública.

La actriz ha reaparecido en la presentación de la campaña de Aceites de Oliva de España junto a Palomo Spain en la que han presentado el bolso para llevar el aceite; una pieza única que solo la han podido tener 40 rostros conocidos.

"Todavía no lo han visto, lo he escondido. En casa hay que esconder las cosas, porque te lo quitan todo (…) Lo escondo para que no lo estrenen ellas", ha confesado con una sonrisa.

Raquel Meroño en el evento de Aceites de Oliva de España | Gtres

Hace tiempo, Daniela y Martina empezaron a ser habituales en las redes (y, sobre todo, en el Tiktok) de su madre, hasta que poco a poco fueron aumentando los seguidores en sus propias cuentas personales.

Tanto es así que ahora, sin la compañía de su madre -pero siempre juntas- las influencers están formando parte de algunas campañas y eventos de nuestro país. El último, el de la nueva era de El Corte Inglés.

Fue ahí cuando Daniela confesó a los micrófonos de Novamás que quería dedicarse al mundo de la interpretación; mientras que su hermana desveló que aún no había decidido su futuro.

Ahora, Raquel se ha pronunciado sobre estas declaraciones y ha desvelado a las cámaras de Gtres que "cada día dicen una cosa". Eso sí, ha dejado claro que ella las apoya en todo lo que decidan: "Yo sí a todo, a parte como yo no voy a elegir nada, van a ser ellas las que a partir de ahora tomen sus decisiones…".

Nostálgica, la actriz ha desvelado que ha llegado el momento en el que tiene "que dejar ir", aunque cueste. "Veo que son sensatas y que son buenas personas y que son súper alegres, entonces ya con eso, de momento, me conformo", ha sentenciado.

Por el momento, se desconoce cuál es el siguiente paso de Martina y Daniela, pero su madre ha desvelado que si quisieran seguir sus pasos y probar el mundo de la televisión, ella estaría a su lado.

"A mí me gustaría que fueran felices realmente, si es en el mundo de la televisión, genial, porque yo me lo he pasado muy bien. Lo que pasa es que cuando ya has vivido ciertas cosas, pues también sabes los pormenores y las dificultades que te vas a ir encontrado, pero es que en todos los sitios te los vas a encontrar", se ha sincerado.

Como madre, también le preocupa las dificultades que sus pequeñas puedan encontrar en la esfera pública. Pero "lo importante es que lo disfruten" y, sobre todo, que se tomen en serio su trabajo: "Hay que hacerlo muy bien, porque hay muchísima gente que quiere ocupar ese lugar, entonces bueno, pues hay que currar".