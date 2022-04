Quim Gutiérrez se pronuncia por primera vez sobre su reciente paternidad junto a Paula Willems

El 2021 fue un año que para Quim Gutiérrez y Paula Willems terminó muy bien. Un cierre de ciclo que les inauguró como padres un 28 de noviembre. La noticia llegó a través de redes sociales donde la modelo compartió con sus seguidores una tierna imagen con la manita de su hijo confirmando que el fruto de su amor con el actor ya descansaba entre sus brazos.

Poco después fue el propio Quim quien presumiría de bebé, o bueno, de una de las extremidades de este. Con una instantánea divertida el catalán enseñaba a sus fans a su hijo envuelto en una tela rosa palo de la que solo salía la piernecita del niño. Un post que recibió numerosos comentarios de su comunidad de seguidores y también de caras conocidas y compañeros de profesión que se pasearon por el muro dejando unos comentarios felicitando a Quim por su título de padre.

Unos meses después y con motivo del evento celebrado por 'Fotogramas' sobre el cine español, el artista habla por primera vez de como está llevando este papel tan importante que está teniendo que interpretar en la obra que es la vida donde el protagonista es su hijo y no hay largos días, y noches, de rodaje, pero sí importantes jornadas que no pueden pararse a tomarse un descanso antes de volver a escuchar la palabra "acción".

El de Barcelona ha respondido a las preguntas de 'Europa Press' con una sonrisa y de lo más elegante feliz por volver a esa fiesta del cine y revelando lo que significan para él esos premios: "Yo recuerdo la primera vez que estuve aquí. Tuve la sensación de haber llegado a algún sitio. Era como 'ostras, ahora me invitan a los 'Fotogramas'. Fue una sensación muy guay de empezar a formar parte de esto", explicaba ante las cámaras revelando que "les tengo cariño y, además, no he venido muchas veces por temas de agenda y cuando puedo hacerlo, me hace muy feliz".

Una felicidad que no puede ocultar y que viene incentivada por su entrada en el universo de la paternidad, asegurando que esta etapa está viniendo cargada de cosas nuevas gracias a su hijo, afirmando que "no se para de aprender". Un aprendizaje continuo que le está haciendo ver el mundo con otros ojos y viviendo las primeras veces de su pequeño, aunque confesando también que no le entusiasma la idea de que, en un futuro, su hijo quiera ser actor.

"Yo no contesto cosas sobre mi paternidad pero eso, te garantizo que como padre, es difícil. No sé, hay muchas cosas a las que dedicarse", confesaba antes de manifestar que lleva mejor las noches en vela con el pequeño que los rodajes nocturnos. Lo que sí ha llevado bien ha sido la entrada en los 41, y es que el actor hace poco celebró su cumpleaños declarando que la crisis de los 40 le llegó a los 32.

"Mejor que los cuarenta. Los cuarenta es tan tocho que dices: ya, hasta los cincuenta", decía sonriente en referencia a sus 41 años, confesando que se encuentra bien aunque cumpla años, ya que, al encontrarse físicamente bien no nota ese paso de los años, pero que "en el momento en que empiece a estar achacado de verdad a lo mejor lo llevo peor", unas palabras que confirman que Quim Gutiérrez está viviendo un capítulo maravilloso de su vida independientemente de su edad y feliz de presumir de su paternidad.

