¿Quién es Annie Leibovitz? La famosa fotógrafa que retratará a los reyes Felipe VI y Letizia

Está considerada como la fotógrafa mejor pagada del mundo. Ella es Annie Leibovitz y dentro de unas semanas visitará nuestro país para realizar un encargo especial: fotografiar a los Reyes Felipe VI y Letizia. Como ha avanzado el diario El País y ha confirmado la agencia EFE, el Banco de España ha contratado a la prestigiosa fotógrafa para celebrar los diez años de la proclamación de Felipe VI y los veinte años de casados de los Reyes.

Los retratos se quedarán en la colección de arte de la institución, que ha pagado unos 135.000 € por este cometido, y tal como publica La Vanguardia, no formarán parte de las imágenes oficiales de los Reyes. Todavía no ha trascendido cuándo será la sesión de fotos.

No es la primera vez que Leibovitz trabaja para la realeza, ya que hasta en dos ocasiones llegó a fotografiar a la reina Isabel II del Reino Unido, una de ellas para conmemorar el 90º cumpleaños de la monarca.

Entre su catálogo están otros tantos famosos. A continuación, vamos a repasar su trayectoria vital y profesional.

¿Quién es Annie Leibovitz?

Annie Leibovitz nació en la ciudad estadounidense de Waterbury, en el estado de Connecticut, en 1949. Cuando cumplió 18 años, quería ser profesora de arte y, por eso, entró a estudiar en el Instituto de Arte de San Francisco. Tras unos años viviendo en Filipinas e Israel, Leibovitz volvió a Estados Unidos en 1971 para licenciarse en Bellas Artes.

El primer medio de comunicación donde trabajó fue la revista Rolling Stone, de la que llegó a ser fotógrafa jefe. Entre sus trabajos para la publicación se encuentran las fotografías que realizó durante la gira de The Rolling Stones por EE. UU. y Canadá de 1975 y uno de los retratos más famosos del mundo: el de John Lennon desnudo abrazando a Yoko Ono. Fue en 1980 y, horas más tarde de esa sesión fotográfica, Lennon fue asesinado. Tras el suceso, la revista no publicó la fotografía en portada hasta un mes más tarde, el 22 de enero de 1981.

En 1983, Leibovitz entró a trabajar a Vanity Fair cobrando, atención, 2 millones de dólares al año. Dos de los encargos más reconocidos son la foto de Demi Moore posando desnuda embarazada y el reportaje fotográfico de los protagonistas de Los Soprano, coincidiendo con el final de la serie.

Unos años más tarde, en 1991, se convirtió en la primera mujer en exponer su obra en la National Portrait Gallery de Washington D. C.

Entre otros famosos que han pasado por delante de la cámara de Leibovitz han sido Julia Roberts, George Clooney, Leonardo DiCaprio, Leo Messi y Cristiano Ronaldo y Miley Cirus. Este último caso generó mucha polémica porque por aquel entonces, Cirus tenía 15 años y salía solamente cubierta por una sábana. La fotógrafa declaró que se había malinterpretado la foto.

Quienes son asiduas a contratar a Leibovitz son las Kardashian. Como ejemplos de la multitud de reportajes que han realizado juntas están estas fotos de Kim Kardashian, Kanye West con su hija North y esta de las tres hermanas: Kourtney, Khloe y Kim.

Actualmente, sus fotografías ocupan las portadas de la revista Vogue, por la cual ha inmortalizado a artistas como Kate Winslet, Cara Delevingne, Jennifer Lopez, Rosalía y Rihanna (con un espectacular reportaje de la cantante luciendo embarazo en el Hotel Ritz de París).

Además de ganar un premio Clio por una campaña publicitaria, la fotógrafa ha recibido varios premios muy prestigiosos. En 2009 recibió la Medalla Centenario de la Royal Photographic Society; en 2013 se le concedió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades; y en 2015, recogió la Medalla Páez de las Artes que otorga The Venezuelan American Endowment for the Arts.