Lo que ha hecho el chófer de Bertín Osborne para evitar que graben al presentador saliendo de casa de Fabiola Martínez

Desde que estallase la polémica de su paternidad, Bertín Osborne se ha alejado por completo de las cámaras. Hasta ahora. El presentador ha reaparecido para asistir al 17º cumpleaños de su hijo Kike, una fecha muy especial que ha vuelto a reunirle con Fabiola Martínez.

El pasado fin de semana, la venezolana escribía un emotivo mensaje en sus redes sociales, adelantándose al cumpleaños de su hijo para demostrarle, una vez más, todo su cariño: "Amor de mi vida. En unos días cumplirás 17 años, ¿quién nos lo iba a decir? Y todo lo que nos queda por compartir y aprender, si Dios quiere". Fue en 2007 cuando llegó al mundo el primer hijo en común de Bertín y Fabiola, que nació con una parálisis cerebral producida por una listeria que sufrió su madre durante el embarazo. Y, aunque fueron pocas las esperanzas que les dieron de que Kike pudiera desarrollarse, con mucho esfuerzo y sacrificio han conseguido salir adelante los tres juntos.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne con su hijo Kike en 2019 | Gtres

Y, como no podía ser de otra manera, Bertín no se ha querido perder esta celebración. El presentador se ha dejado ver entrando al parking de la vivienda rápidamente para evitar las cámaras de los medios, sentado en la parte de atrás del coche y camuflado por los cristales tintados. Una vez ha finalizado la celebración, ha vuelto a utilizar la misma estrategia para no dar declaraciones, siendo su chófer el que ha despistado la atención alumbrando con una linterna a la prensa como se muestra en el vídeo.

Bertín Osborne en los Premios Solidarios Ciudad de Sevilla | Gtres

Tras esto, Bertín ha roto su silencio en sus redes sociales y, con un vídeo grabado esa misma tarde en el mismo parking en el que ha sido fotografiado, ha respondido al robo que ha sufrido Gabriela Guillén esta semana. Cabe destacar que la de Costa Rica sufrió el robo del carrito de su bebé, que se encontraba en el interior de su vehículo, y tras esto comenzaron los rumores de que podría haber sido Bertín. Y esta ha sido su respuesta:

"Me acabo de enterar ahora, a las siete de la tarde del miércoles, lo que le ha pasado a Gabriela en el coche, que le han roto el cristal y le han robado la silla del niño", ha comenzado explicando. Tras esto, ha pasado a decir lo que realmente piensa de una situación que está poniendo su nombre en el ojo del huracán: "Me han dicho también que hay un alienígena o dos que han dicho por ahí que si yo tengo algo que ver con eso, por el tema del ADN. Pero vamos a ver, dejad de fumar esas cosas malas que estáis fumando, cambiad de camello. Pero cómo se puede decir semejante gilipollez, pero de verdad estamos todos locos. Como dice mi amigo Carlos Herrera: ya no cabe un tonto más en este país".