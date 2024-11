Alejandro Sanz da un paso más en su relación: Candela Márquez ya conoce a su hija Manuela

Candela Márquez ha dado un paso importante en su relación con Alejandro Sanz al conocer a Manuela, la hija mayor del cantante. La actriz y el músico asistieron juntos a la alfombra roja de la Gala Persona del Año, evento previo a los Grammy Latinos, y lo hicieron acompañados de Manuela, mostrando una imagen de complicidad y unión familiar.

Posaron cada una a un lado del cantante de El Alma al Aire, llevando ambas un vestido sin tirantes, una en negro y la otra en blanco, y el pelo suelto, una rubia y la otra morena. Alejandro, en medio, sonreía al tener a sus dos amores juntos en una velada tan especial como la que se celebró anoche en Miami, que homenajeaba la trayectoria musical de Carlos Vives.

Alejandro Sanz y Candela Márquez en su primer posado como pareja, junto a Manuela Sanz | Gtres

Manuela y su relación con las parejas de su padre

Manuela, de 23 años, fruto de la relación entre Alejandro Sanz y la modelo mexicana Jaydy Michel, se mostró feliz de acompañar a su padre y a su nueva novia en su primera aparición pública como pareja.

Esta no es la primera vez que la joven acude a un evento público con la pareja de su padre. En 2020, durante la premiere de El Verano que Vivimos en la 68ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, compartió alfombra roja con Rachel Valdés, la anterior pareja de Alejandro.

Rachel Valdés y Manuela Sanz | Gtres

La relación entre Manuela y Rachel era extraordinaria, pues no solo posaban juntas en photocalls, también pudimos ver en las redes sociales de la artista visual cómo compartían momentos en su taller, donde la joven comenzó a explorar sus dotes artísticas.

La consolidación de la relación de Alejandro y Candela

Esta nueva aparición pública junto a Candela Márquez deja entrever que la relación entre la actriz y Alejandro está consolidada, y que Candela ya forma parte importante del entorno familiar del cantante. Las sonrisas y gestos de afecto que se vieron en la alfombra roja refuerzan la idea de que Manuela está dispuesta a aceptar a la nueva pareja de su padre con la misma apertura y cariño con los que lo hizo en el pasado.

Alejandro Sanz y Candela Márquez | Gtres

Alejandro, protagonista en la Gala Persona del Año

Alejandro Sanz no fue un mero invitado en la Gala Persona del Año, él fue el encargado de otorgar a Carlos Vives el galardón a persona más importante de los Latin Grammy de este 2024. "No sabes la alegría que me da el verte rodeado de tu familia, de tus amigos, de la gente que te queremos, de la industria, de los músicos, de los artistas, rindiéndote este homenaje que te lo mereces, Carlos. 30 años de carrera, 30 años", dijo el cantante madrileño.

Un momento de protagonismo en el que aprovechó para dejar solas a Candela y Manuela para que vayan estrechando lazos. Seguro que dentro de un tiempo comenzamos a ver a los dos grandes amores de Alejandro compartir muchos más momentos.