El plan de Carla Goyanes con su sobrino, hijo de Caritina, en la primera Navidad sin su madre

La vida sigue y la familia Goyanes está intentando volver poco a poco a la normalidad tras la pérdida de Carlos Goyanes y Caritina Goyanes en este 2024 marcado por la tristeza. Y así lo ha demostrado Carla en el último stories que ha subido en su Instagram.

Con un plan muy de domingo, la hija de Cari Lapique ha compartido una foto con su sobrino, hijo de su hermana Caritina. "Presumiendo de sobrino mientras vemos a Carlos Benguría Goyanes disfrutando de su pasión", ha escrito.

Tía y sobrino salen sonriendo en un campo de fútbol. Y es que, su hijo Carlos juega en la cantera del Leganés, por lo que han decidido pasar una mañana apoyándole y disfrutando del tiempo en familia. Pues, si algo ha demostrado la familia Goyanes en estos momentos tan complicados es que siempre serán una piña.

Carla Goyanes con su sobrino, hijo de Caritina, en un campo de fútbol | Instagram

Justo hace una semana, Carla compartió un emotivo post en su cuenta mostrando todo su apoyo a sus hijos Carlos y Santi, futbolistas los dos, y pidiendo perdón por estar "este año más ausente". Pues la pérdida repentina de su hermana le hizo cambiar sus planes. A pesar de todo, siempre la recordará: "He visitado rápidamente la Catedral y el Pilar, he rezado por los que ya no están".

Esta Navidad será la primera que la familia pase sin dos de sus pilares fundamentales. Unos días muy difíciles en los que sacarán fuerzas de flaqueza para estar todos unidos y contagiar la magia a los más pequeños de la casa.

Carla Goyanes con uno de sus hijos viéndole jugar al fútbol | Instagram

En los últimos días, como él mismo ha confesado, hemos podido saber que Antonio Matos seguirá con el legado de su mujer, llevando el catering Six Senses y cumpliendo el sueño que siempre tuvo Caritina. Pero siempre, siempre, siempre, todos unidos a pesar de la tormenta.