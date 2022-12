Paula Echevarría felicita las fiestas con una foto familiar y sorprende lo mayor que está Miki

Las navidades son un momento muy especial para Paula Echevarría, por eso ha querido compartir con todos sus seguidores una foto familiar y unas palabras de felicitación.

La actriz ha pasado la Nochebuena junto a su pareja, Miguel Torres y sus dos hijos, Daniella y el pequeño Miki. Los cuatro han protagonizado una fotografía familiar preciosa, en la que todos los seguidores se han fijado en lo mismo: ¡Qué mayor está Miki!

El pequeño de la familia, que cumplió un año el pasado mes de abril, aparece con un pijamita muy navideño disfrutando de la fiesta. La publicación no tardó en llenarse de comentarios en los que resaltaban lo mucho que Miki se parece a su padre: "Dani se parece a ti, Paula y mini Miguel se parece mucho a su papá".

Por su parte, Daniella también se veía de lo más feliz. Abrazando a su madre, se nota que ambas comparten una relación muy especial.

Paula Echevarría | Redes sociales

"All I want for Christmas is you. ¡Feliz Navidad Navidad! Mis mejores deseos para todos" escribió Paula Echevarría bajo la publicación.

David Bustamante también ha felicitado las fiestas.

Por su parte, David Bustamante también ha querido desearle felices fiestas a todos sus followers, sin embargo, lo ha hecho de una manera muy diferente.

El cantante ha compartido una foto en la que aparece él con un fondo Navideño. Algo mucho más simple, que ha acompañado con estas palabras: "¡Felices fiestas preciosos míos! Os quiero a morir FAMILIA"