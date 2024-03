Pablo Rivero habla la conciliación laboral y su vida como padre

Pablo Rivero siempre ha sido muy cauto al hablar de su vida más personal, pero hace ya cuatro años sorprendió al mundo compartiendo un post en el que presentaba por primera vez a su pareja y a su hijo: "En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado". Ahora, como uno de los protagonistas del Festival de Málaga, ha hablado para los micrófonos de Europa Press sobre cómo está compaginando su nueva vida con el trabajo.

Para Pablo, estar en un evento como el Festival de Málaga es una oportunidad para reencontrarse "con el cine y con los espectadores". Pero, ¿qué ha aprendido de su última película, El Molino? "He puesto en práctica algo que he aprendido, que al final esto es un trabajo de equipo. Yo les decía antes que ha sido, en el mejor sentido, como un campamento de verano de niños que juegan al juego que más les gusta. Esas veces, que no siempre sucede, se crean estamentos y esas cosas, pero aquí estamos todos a una, todo el equipo. Ha sido muy divertido". Y es que, pase el tiempo que pase, el actor sigue siendo muy niñero, sobre todo después de ser padre por primera vez: "Sí, súper. Para divertirte, en el momento que piensas en otras cosas, te pones en otros lugares, se pierde un poco la gracia".

Pablo Rivero en el Festival de Málaga | Gtres

Son pocos los detalles que se conocen de su vida más allá de su profesión, pero él mismo desveló haber formado una familia de la que está muy orgulloso y por la que, seguramente, ha tenido que rechazar algún que otro proyecto: "Yo me organizo. Lo que no puedo hacer es lo que veo que me lleva un tiempo que sacrifico demasiado, no lo hago".

Pero lo cierto es que los actores tienen más complicaciones para conciliar a nivel laboral: "Al final esto son horarios que son cambiantes. De repente te coincide todo en una semana y luego tienes mucho tiempo libre". Eso sí, no lo cambiaría por nada, ya que ha afirmado con un "sí" rotundo que esto es lo maravilloso de la vida.

Pablo Rivero en el Festival de Málaga | Gtres

Poco después de hablar por primera vez de su relación y la familia que ha formado, el actor volvió a abrir las puertas de su intimidad para la revista Shangay, confesando que lo hizo en el momento en el que creyó que debía hacerlo y defendiendo la gestación subrogada, que hasta la fecha no es legal en nuestro país: "En los países desarrollados se practica desde hace 30 años, donde las mujeres lo hacen con libertad, hay pactos de familia y todo está supervisado".