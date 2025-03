Natalia Sánchez, con una foto en el hospital, explica que su hijo Neo ha sido operado: "En unos días estará mejor"

Aunque desde el primer momento Natalia Sánchez ha querido mantener la privacidad de sus hijos en la intimidad, suele compartir en sus redes sociales su día a día junto a ellos y lo mucho que le han enseñado en estos años. Porque además de compartir su faceta profesional, también ha hablado abiertamente de la maternidad.

En este caso, agradeciendo al personal sanitario y confesando que, una vez más, la vida le ha dado una lección, la actriz ha explicado que su ausencia por redes sociales tenía un motivo: han operado a su hijo Neo.

Junto a dos fotos en el hospital con el pequeño, Natalia ha contado que entró junto a su hijo en el quirófano y cuando se quedó dormido se fue a la cafetería "a llorar un rato". Un momento de mucho miedo e incertidumbre que, finalmente, se ha quedado en recuerdo.

"Racionalmente sabes que están en las mejores manos, pero son tan vulnerables, tan chiquitines, que solo darías lo que fuera por cambiarte por ellos", ha explicado. La operación duró una hora y 17 minutos y, tras esto, el personal sanitario le avisó de que estaría en una sala hasta que se despertara de la anestesia general.

Un momento en que el, como ha recordado, no paraba de preguntar a la enfermera si podía pasar con él, agradeciendo a paciencia y la profesionalidad con la que la trató en todo momento: "Mi máxima preocupación era que Neo se despertara y su mami no estuviera ahí, porque se lo había prometido, así que le pregunté a la pobre enfermera 17 veces y las 17 veces me contestó con la misma sonrisa y la misma paciencia".

Cuando se pasó el efecto de la anestesia, Natalia pudo entrar en la sala junto a su hijo, que estaba "dormidito con su pijama de búhos y con las constantes perfectas". De nuevo, ha agradecido el trabajo de las enfermeras que se preocuparon porque el pequeño no pasase frío.

Y ha recordado cómo estaban de una lado para otro atendiendo a todos los niños y bebés "con ternura, mimo y cariño"; un momento que siempre recordará. Ahora, la actriz y su hijo ya están en casa, volviendo poco a poco a la normalidad.

"La recuperación ha sido latosa, molesta y bastante lenta, pero no era nada grave y ya pasó. En unos días estará mejor que antes de la operación y todo habrá merecido la pena", ha explicado, sin dar más detalles de lo que le ha pasado al pequeño.

En estos momentos, Natalia ha reflexionado sobre su papel de madre, subrayando que aunque siempre ha pensado que "ser madre te hace fuerte", también le ha hecho sentirse "más vulnerable que nunca".

Ya fuera de peligro y con buenas noticias, la actriz ha agradecido todos los mensajes de cariño que ha recibido, dejando un hueco muy especial para dar las gracias a su marido, Marc Clotet, a su hija Lia, "la mejor hermana mayor del planeta" y "al pequeñín más valiente de la casa".