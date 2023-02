La mujer con la que habría perdido el príncipe Harry la virginidad habla sobre su encuentro sexual: "Fue un jugueteo de 5 minutos"

El príncipe Harry lleva siendo portada en los diarios de medio mundo desde que anunciara la publicación de su autobiografía. En 'Spare' o 'En la sombra', según se ha titulado en España, ha relatado episodios de su juventud de todo tipo, como la problemática relación con su hermano Guillermo, la complicada adaptación de Meghan Markle o su paso por el ejército.

Uno de los momentos que más revuelo causó fue el relativo a su pérdida de la virginidad, la cual calificó como "humillante": "Perdí la virginidad con una mujer mayor a la que le gustaban los caballos y que me trató como a un joven semental. La monté rápidamente, tras lo cual me dio unos azotes en el culo y me echó".

Ahora, esta "mujer mayor" ha alzado la voz y ha contado su versión de los hechos a medios como el Daily Mail o The Sun.

¿Quién es la mujer con la que el príncipe Harry perdió la virginidad?

De nombre Sasha Walpole, esta mujer de 40 años y madre de dos hijos ha afirmado haber sido ella con quien Harry tuvo su primer encuentro íntimo.

"He mantenido esto en secreto durante 21 años", señaló. "Nunca hubiera dicho nada si él no lo hubiera escrito antes en su libro".

"No me importa que Harry escriba que no fue glorioso en su libro. No lo fue. Estábamos borrachos y teniendo sexo en un parque", dijo, agregando que no sabía que el príncipe era virgen: "No tenía pinta de serlo, parecía que sabía lo que hacía".

Este encuentro sexual se produjo, según ella, después de varios chupitos de alcohol en la que era la fiesta de su 19 cumpleaños, y Harry tendría 16 años, no 17 como aseguró en el libro.

"El encuentro duró 5 minutos y le di una palmada en el trasero. Recuerdo su ropa interior", aseguró Sasha al que definió como un coito "espontáneo y chispeante" detrás de un pub. "Fue rápido, salvaje, emocionante. Ambos estábamos borrachos. No habría sucedido si no lo estuviéramos".

Al parecer, como ella relata, Harry empezó a besarla después de salir a fumar y no se puso preservativo, aunque no hubo riesgo, pues ella se estaba tomando la píldora.

Asimismo, Sasha ha recordado que, a la vuelta, sus amigos se rieron porque se dieron cuenta de lo que acababa de pasar: "No tenía cinturón y se notaba que volvía un poco despeinado".

Por su parte, y para complicar aun más el asunto, el actor Rupert Everett afirmó a The Telegraph que conocía la identidad de la mujer con la que se acostó por primera vez Harry y dijo que "no fue detrás de un pub. Y no fue en este país".