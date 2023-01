El príncipe Harry confiesa haber matado a 25 personas en la guerra y pone en un compromiso a su hermano Guillermo

Si pensábamos que ya lo habíamos escuchado todo por parte del Príncipe Harry en el documental que ha protagonizado con su mujer, Meghan Markle, estábamos equivocados. Estos días su nombre suena con más fuerza que nunca al haber salido a la venta su autobiografía en España por error cinco días antes de la fecha oficial. En este libro, el hijo de Diana de Gales se explaya a gusto y relata hechos devastadores para la Monarquía británica.

Harry desvela que mató a 25 personas mientras se desempeñaba como piloto de helicóptero durante la guerra en Afganistán. Recordemos que sirvió en el Ejército durante diez años, ascendiendo al rango de capitán, y relata que no pensaba en esas 25 vidas como "personas", sino como "piezas de ajedrez" de un tablero, según ha informado el diario 'The Telegraph'.

"No fue una estadística que me llenara de orgullo, pero tampoco me dejó avergonzado", asegura. "Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas", escribe en su biografía 'Spare'.

Portada de la autobiografía del príncipe Harry | Getty Images

La agresión del príncipe Guillermo a Harry

Sin duda, lo que más ha llamado la atención de esta autobiografía es la discusión que narra con su hermano, el Príncipe Guillermo. El enfrentamiento sucede en su casa londinense en 2019 en el marco de su boda con Meghan Markle, en el que supuestamente su hermano llamó a su esposa "grosera" y "difícil".

Tras esto, Enrique asegura que la discusión se acaloró hasta que Guillermo le cogió por el cuello y le tiró al suelo. El príncipe asegura en su autobiografía que su hermano no estaba siendo "racional" y le acusa de actuar como el "heredero" de la Corona británica, según ha recogido el diario 'The Guardian'.

El príncipe Harry y el príncipe Guillermo | GTRES

El día que Harry lució el polémico disfraz de nazi

Además, el hijo del Rey Carlos ha asegurado en sus memorias que consumió drogas como cocaína y marihuana durante su juventud.

También que su hermano Guillermo y Kate Middleton le animaron a que luciera el famoso disfraz de nazi que tanto dio que hablar en el pasado y, al parecer, los príncipes de Gales "se pusieron a chillar de risa". Unas declaraciones que han causado un revuelo internacional y que salpican de lleno la imagen de la institución, que todavía no se ha pronunciado.