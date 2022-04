Más información Esclerosis múltiple: Signos de alerta de la enfermedad que padece María Pombo

En pleno siglo XXI, siguen existiendo muchos mitos sobre las señales de un embarazo próximo, como soñar con un bebé o la aparición de un orzuelo. Son creencias que vienen de lejos y que no tienen ninguna base científica, pero, para qué nos vamos a engañar, a veces funcionan.

Prueba de ello es el caso de Marta Pombo, quien hace unos días desveló que está esperando su primer hijo con su novio, el odontólogo Luis Zamalloa. La influencer, y hermana de María Pombo, ha publicado esta semana un Story de Instagram en el que cuenta cómo se enteró de que estaba embarazada: por un orzuelo.

El comentario de Lara Tronti

Como explica la futura madre, ocurrió cuando ella y 'Zama' fueron a Galicia a visitar a sus amigos Lara Tronti y Hugo Pérez (conocidos por sus apariciones televisivas).

"Me dolía la tripa y pensaba: 'Ya me bajará, da igual'", ha comenzado explicando a su medio millón de seguidores. Marta sufre de endometriosis y está acostumbrada a tener reglas irregulares y dolorosas, por lo que estas señales no le alertaron.

"Cuando llegamos a casa de Hugo y Lara, Zama tenía un orzuelo gigante en el ojo. Lara, cuando le vio, sin yo decir nada de mi regla, dijo 'eso es que hay una embarazada'. Ahí ya dije, uy, a ver si no me está bajando la regla porque estoy embarazada", sigue su relato.

Fue en aquel momento cuando la mediana de las hermanas Pombo comenzó a atar cabos y se dio cuenta de que "se hacía mucho pis" y de que "estaba muy cansada". Entonces se hizo la prueba que le confirmó que estaba encinta.

La reacción de la familia y amigos

La madrileña ha confesado que la reacción de su pareja fue preciosa y que "la guardará toda la vida".

También ha lamentado no haberse acordado de grabar las reacciones de muchos miembros de su familia y amigos, por lo que no va a publicar el típico Reels del anuncio del embarazo que tanto deseaban sus followers.

Marta ha asegurado que no podía aguantarse las ganas de contarlo a cada persona a la que se encontraba y que no cayó en ir grabando cada una de las sorpresas.

El nombre del bebé

Los futuros papás aún no saben cuál va a ser el sexo del bebé, aunque han avanzado que, según los médicos y lo que indica el calendario lunar chino, podría ser un niño. Esta es la preferencia de Zama, mientras que Pombo ha dicho en más de una ocasión que prefiere niña, "aunque le da igual".

Sea niño o niña, la pareja ya ha empezado a pensar en nombres y han compartido la lista en Instagram. Entre las opciones de niña están: María, Matilda y Sofía. Y en las de niño: Jaime, Peyo, Beltrán, Bruno y Alonso.

Mudanza

Un bebé comporta muchos cambios en la familia y uno de ellos suele ser una mudanza. La influencer vive actualmente en un pequeño piso de alquiler en Madrid, pero en los últimos meses ya se le había quedado pequeño.

Ha sido la noticia del embarazo la que la ha hecho decidirse a mudarse a un piso más grande. "Íbamos a comprar, pero hemos decidido que no porque Madrid está demasiado caro y vamos a seguir de alquiler", ha explicado también en Stories.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

María Pombo habla sobre el embarazo de su hermana Marta.