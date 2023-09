Marlène Mourreau, tras la detención de su hijo Gabriel Guevara: "Es un invento de la persona que quiere sacarle dinero"

El actor Gabriel Guevara, hijo de Marlène Mourreau, se ha convertido en uno de los nombres propios de los últimos días por su detención en Venecia acusado de agresión sexual. Fue a principios de septiembre cuando tuvo lugar el suceso, aunque no ha trascendido hasta ahora, por unos hechos que habrían sucedido en 2015 en Francia, cuando el joven era menor de edad.

Un familiar con el que actualmente no mantiene contacto denunció a Gabriel hace ocho años, y aunque en su momento fue absuelto de las acusaciones, la orden internacional de detención seguía vigente por un error burocrático en Italia; y de ahí que a su llegada a Venecia fuese interceptado por las autoridades policiales.

Un durísimo trago para Marlène Mourreau, que muy afectada reconoce no haber comido ni dormido tras enterarse de la detención, de hecho ha perdido 7 kilos, y no ha dudado en salir en defensa de su hijo, asegurando que la presunta agresión sexual es una acusación falsa que alguien, ha preferido no revelar su identidad, ha presentado contra Gabriel por venganza hacia ella.

Después de una semana sin poder comunicarse con él, la vedette ha podido hablar con su hijo y, visiblemente aliviada, ha roto su silencio ante las cámaras de Europa Press y ha revelado cómo se encuentra el actor: "He hablado con mi niño ayer, que por fin le han dado el teléfono, y estoy súper feliz. Por lo menos me han dado el teléfono donde le puedo llamar y no sabes el alivio de escuchar a tu niño después de tanto tiempo, he pasado un momento de verdad*", afirma con una sonrisa tras unos días de auténtica pesadilla por la falta de información sobre Gabriel.

Intentando "olvidar el problema", el actor está volcado en su profesión y "ensayando para la próxima película". Sin embargo, y como confiesa, han sido momentos muy duros: "Ya como sabemos va a estar en orden muy pronto y ya está, solo falta un papel para que pueda volver a España, pero estaba destrozado", desvela dejando claro que su hijo no ha estado en ningún momento en un calabozo: "Que va, que va, está en libertad desde el lunes, lo que pasa que no puede salir porque tiene cosas que hacer. A ver si se dan prisa en los juzgados".

Sobre cuando regresará Gabriel a nuestro país, Marlène se muestra muy enfadada, sin entender por qué la Embajada española "no ha podido hacer algo con este niño": "Si tiene un pasaporte español, por qué la embajada no ha podido hacer nada. Decir 'este niño es inocente por favor devuélvanlo a España', que hablen con el juez. Yo no entiendo, me supera ¿para qué sirve tener un pasaporte y ser ciudadano y ser español? A mí me hubiera pasado eso en Francia con mi pasaporte francés y me repatrian directamente a mi país. Me parece escandaloso esto" denuncia.

Una detención que la actriz está convencida de que es una venganza personal contra ella. "Eso es una historia desde que empecé a ser famosa yo en Francia y ahora va a por el niño". "Sé quién es pero no tengo las pruebas, entonces hasta que no sepa exactamente* tengo sonido, rumores*", apunta, afirmando sin dar nombres que es alguien de su familia que quiere aprovecharse de la fama de Gabriel para sacar un beneficio de todo esto: "No te puedo decir más hasta que se resuelva esta historia de una vez que repito, está archivado desde 2019. Es un caso que pasó en 2015, tenía que estar más que cerrado. No ha hecho nada, no hay nada grave en esta historia y no es la acusación que están diciendo. Lo único que tiene que estar muy claro es que no ha hecho ningún presunto delito de agresión sexual, eso es un invento y es una cosa de la persona que quiere sacarle dinero", sentencia, "feliz" porque a pesar de todo, su hijo está "bien".