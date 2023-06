Gabriel Guevara revela cómo ha afectado a su carrera el ser 'hijo de' Marlène Mourreau: "Ella es la mujer empoderada"

Gabriel Guevara es el hijo de Marlène Mourreau y el bailarín Michel Guevara y, a sus 22 años, se ha convertido en uno de los actores más pujantes del panorama español. Con series como 'Skam', 'Cómo mandarlo todo a la mierda' o 'Bosé', el joven está triunfando y ahora ha pasado a la gran pantalla para protagonizar 'Culpa Mía'.

En la presentación del film, el intérprete ha repasado sus inicios acordándose de las personas que le llevan acompañando desde "el minuto cero" cuando "empezaba a poner copas en un chiringuito en Galicia".

Debido a su incipiente éxito, el actor ha bromeado sobre el retiro de su madre, aunque lo ha descartado: "Ella siempre sigue". Asimismo, le ha dedicado unas cariñosas palabras a la modelo francesa, ensalzando su figura: "Ella es la mujer empoderada, va a seguir siempre en las tablas 'a full'".

Del mismo modo, se ha pronunciado sobre si el nombre de su madre le ha supuesto algún obstáculo en su carrera: "No me convence mucho eso, pero bueno, quiero tener esta fama por mi trabajo y por cómo me lo trabajo yo".

"Por lo general, siempre me ha dado ventajas, mi madre es una crack", ha expresado lleno de sinceridad. Y es que, Gabriel siempre se ha enorgullecido de la actriz, como señaló en los pasados premios Feroz tras saltar la noticia de que vendía fotos eróticas en Internet: "Ella que puede que lo aproveche que hay muchas que se mueren de envidia por tener el cuerpo que tiene mi madre".

Mientras, el joven continúa viviendo su sueño, a pesar de que al principio "estaba más nervioso y ahora estamos cogiendo el ritmo de este mundillo".

Sobre su vida amorosa, eso sí, sigue con el mismo discurso al asegurar que está soltero: "Yo sigo en lo mío, centrado en mi trabajo, mis proyectos, cada vez haciendo más y personajes distintos que eso me encanta, la verdad, disfruto como un niño con mis personajes, cada vez es un reto distinto, me encanta".