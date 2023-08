Gabriel Guevara responde a los últimos rumores que le relacionan con Nicole Wallace

Tras el estreno en Prime Video de 'Culpa mía' hace unos meses, hay un nombre que dio mucho que hablar: Gabriel Guevara. El joven actor es hijo de Marlene Mourreau y lo cierto es que ha levantado muchas pasiones por su incuestionable físico, aunque también por su profesionalidad ante las cámaras.

Hace unos días pudimos hablar con él en el estreno de 'Mi soledad tiene alas', al que acudieron, entre otros, Berta Vázquez apoyando a su exnovio Mario Casas. Lo primero que respondió el joven fue cómo ha llevado los rumores que le relacionan con su compañera de reparto, Nicole Wallace: "No somos pareja".

A pesar de ello, el actor asegura estar "enamorado de Nicole" porque "ella es el amor de mi vida": "Es como mi hermana".

Y es que, al intérprete de 22 años le llevan relacionando con la actriz desde mucho antes: "Nos conocemos, hemos hecho buenas migas desde el primer momento, pero no somos pareja".

"Estoy soltero, nos queremos mucho, nos amamos, pero no somos pareja", sentenció.

Del mismo modo, acabó con cualquier especulación sobre una supuesto romance que hubo hace unos meses con Aitana Ocaña: "No, eso es mentira. Yo hablé con ella y me dijo que no, que cada vez le buscaban uno nuevo. Stop".

En cuanto al momento en el que se encuentra, Gabriel nos dejó claro que "yo no estoy para eso ahora, yo estoy centrado con mis cosas, creo que no. No estoy para eso", reflejando que está centrado en su carrera profesional como actor.

Orgulloso de la familia que tiene, Gabriel nos aseguraba que sus padres no paran de hablar de él al resto de la familia: "Están muy contentos, presumiendo de mí, hablándole a toda la familia, bien la verdad que muy contento".