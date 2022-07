María Amores habla sobre el papel de su marido Ion Aramendi durante su embarazo

Ion Aramendi y María Amores están tachando ya los días del calendario para volver a convertirse en padres por tercera vez. El matrimonio está a punto de conocer a su hija Marieta, la primera niña de la familia.

Una espera que tiene a la mujer del presentador en una revolución de hormonas y donde está viviendo una mezcla de sentimientos, entre "pereza total y entusiasmo desmedido".

María ha contado durante estos nueve meses a través de su perfil de Instagram cómo está viviendo todo este proceso y los cambios físicos que está experimentado antes de que llegue la pequeña.

Ahora ha compartido una imagen de Ion en la que ha manifestado su deseo de a veces "ser un hombre", a pesar de que como ella misma ha confesado que ser una mujer "es indiscutible que mola mucho".

"Poder engendrar hijos es un auténtico superpoder. Crear seres humanos en nuestras entrañas y criarlos con nuestros pechos parece ciencia ficción", escribía María, que ha aprovechado para mostrar la cara B y hablar de que a veces también es "bastante agotador".

Una foto en la que sale el comunicador tomándose un café y donde ha afirmado que "ayer miraba a mi marido y sentía un poco de envidia".

Contando los días para conocer a su tercera hija

La dulce espera está a punto de llegar a su fin, y ya casi son cinco. María ha reconocido la suerte que tiene de "tener un compañero al lado muy entregado, muy cariñoso y con mucha paciencia".

Y es que, durante esta etapa, el presentador se ha comportado "como un embarazado". De hecho, ha seguido los pasos de su mujer: "Come sano, no sale, controla su vida social para no darme envidia, intenta transmitirme tranquilidad y seguridad, no me deja sola, me cuida", escribía recalcando que "eso debería ser lo normal".