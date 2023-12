Mabel Lozano, "totalmente recuperada", habla del cáncer de mamá que afrontó en 2020: "Vivir es un éxito"

En plena pandemia, Mabel Lozano recibió una de las peores noticias de su vida: tenía cáncer de mama. El mundo estaba parado y tuvo que enfrentarse a una operación y a las posteriores visitas al hospital completamente sola. Ahora, recuperada al 100%, la escritora ha contado cómo se encuentra y cómo le cambió la idea de vivir tras este revés de salud.

Lo ha hecho para los micrófonos de Europa Press durante la gala celebrada con motivo de las nominaciones a los Premios Goya que se celebrarán en 2024. Y, una vez más, ha querido hablar de la enfermedad porque considera que sigue siendo un estigma para las mujeres: "Totalmente recuperada (…) Vivir es un éxito, esto es un éxito sí, pero de verdad lo que es un éxito es vivir y estar aquí".

Mabel Lozano en la gala de los nominados a los Premios Goya | Gtres

Mabel se ha definido a sí misma como una mujer "disfrutona" que ha aprendido a valorar cada día después de haber superado el cáncer: "No soy más buena ni más alta, ni más mala, no, pero tengo claro que levantarte por la mañana y que no te duela nada… Estar aquí".

La actriz ha vivido en primera persona lo que es ver el sol después de la tormenta. Y solo tiene claro que quiere pasar la Navidad con total normalidad, con la gente a la que quiere y "cantando villancicos". Eso sí, va a echar de menos a Itziar Castro -que fallecía hace apenas unos días de forma repentina-, aunque quiere poner todo el foco en juntarse con amigos y familia: "Al final la Navidad es la excusa para ver a la gente que amas. Es lo más bonito de la Navidad. Esos días que te levantas, cantas villancicos…Me cojo una botella de anís de toda la vida (…) Vivir es un éxito".

Mabel Lozano en la gala de los nominados a los Premios Goya | Gtres

En este día tan especial, Mabel también ha hablado de su marido Eduardo, subrayando que se complementan muy bien y que aman el trabajo del otro. Asimismo, también se ha pronunciado sobre el momento que atraviesa Rodolfo Sancho, con quien ha empatizado como madre: "Durísimo. No sé si lo ha hecho o no, no soy jurista, pero realmente como madre qué dolor. Para sus padres, un abrazo para él y para ella, para sus padres".