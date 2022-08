Lolita Flores, muy apenada por el estado de la casa de Lola Flores: "Si mi hermana y yo la tuviéramos, no estaría así"

Lola Flores creció en Jerez de la Frontera. La calle Sol de este municipio gaditano, vio como una de las grandes artistas de España de todos los tiempos, iba forjando su talento hasta convertirse en uno de los iconos con más renombre de nuestro país.

Así, concretamente el número 45 de la citada calle, casi 100 años después del aniversario del nacimiento de 'La Faraona', se encuentra en un estado que necesita, como poco, una rehabilitación urgente.

Por ello, la primogénita de la cantante, Lolita Flores, ha asegurado en exclusiva a Europa Press que si ella fuera la dueña de la casa de Lola Flores no estaría en tan mal estado: "Te aseguro que si mi hermana y yo tuviéramos la casa, no estaría así". Confiesa estar muy apenada al ver las imágenes de la casa a punto de ser derruida pero recuerda que ella no puede hacer nada: "No es nuestra, corazón. Lo siento enormemente que esté así, a mí me dio mucha pena cuando la vi, lo dije ya, pero es que no es nuestra".

El mensaje de Lolita Flores al dueño de la casa donde crecío Lola Flores

Aprovecha para mandar un mensaje al dueño de la casa de Lola Flores para evitar que la casa sea derruida: "El señor que la tiene, o que nos la venda, o que la arregle". Aunque tiene entendido que el dueño no está interesado en vender la propiedad: "Me parece que el señor que la tiene no quiere venderla, es lo que he oído".

Por otro lado, Lolita Flores también ha hablado al mismo medio sobre su hermana, Rosario Flores, de la que dice estar muy contenta con el reconocimiento por parte de los Grammy Latinos por su carrera: "Estamos encantados. Se lo merecía y además, se lo tenían que dar sí o sí".

Aprovecha los meses de verano para estar rodeada de su familia todo el tiempo que puede, así como disfrutar de sus nietos: "A tope, a mi familia entera".

Confiesa que a menudo utiliza las redes sociales para dejarles mensajes y comentarios a sus hijos recordándoles lo mucho que significan para ella: "Es que a veces, como no tengo tiempo de decírselo, se lo digo por Instagram". De hecho, hace unos días compartía una imagen de sus dos hijos, Elena y Guillermo Furiase, describiéndolos como "seres estupendos". Una madre orgullosa, sin duda.

