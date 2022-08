El mensaje de Lolita Flores a sus hijos, Guillermo y Elena Furiase, en una foto de los dos hermanos

Lolita Flores está muy orgullosa de los hijos que tiene. Así se lo ha dejado saber a su público de Instagram, donde le siguen más de 580 mil personas. Hace unas escasas horas, la artista se ha puesto tierna con sus followers y, con todos ellos, ha querido compartir una publicación de sus hijos: Elena y Guillermo Furiase.

Junto a una instantánea actual de los dos hermanos abrazados, sonrientes y mirando a cámara, la cantante y jurado de 'Tu Cara Me Suena' les ha hecho todo una declaración de amor en el pie del post: "Que maravillosos hijos tengo. Ya no por guapos, que lo son, es que son dos seres estupendos, buenos con la gente y con su familia y conmigo para qué hablar", comenzaba expresando la hija de Lola Flores.

"Os quiero mucho y me llenáis este corazón mío que tengo a pedacitos, vosotros me lo arregláis siempre con un abrazo o con un beso", continuaba la actriz. Y, por último, ha puesto el broche final a sus palabras afirmando: "Además de buenos artistas, os quiero con locura, gracias por ser como como sois".

Una entrañable declaración a la que Elena Furiase no ha podido resistirse a comentar: "Mami… ¡La fuente de todo!", ha respondido la actriz a su madre en dicha publicación. No obstante, se trata de un post en el que muchos de los compañeros y amigos de Lolita Flores han querido dejar algún que otro gesto de cariño a la artista y a sus hijos. Ha sido el caso de Loles León, Fernando Tejero, Belén López, Itziar Castro o Nuria Roca.

Otras reflexiones

Lo cierto es que no es la primera vez que la hija de Lola Flores comparte reflexiones sobre su vida o familia en Instagram. De hecho, hace tan solo unos días, la cantante colgaba un selfie que acompañaba de un extenso pie de foto: "Gracias a la vida por tanto, por esos dos hijos, nietos, familia, amigos, sólo me falta enamorarme de alguien que me valore aunque, la verdad, no estoy por la labor. Tendrán que venir por derecho y con la verdad escrita en sangre…", era solo el principio de lo que expresó en dicha publicación.

Sea con una foto de ella misma o con una de sus hijos, no hay duda de que Lolita Flores se siente muy orgullosa de su familia, al menos así lo deja saber a sus seguidores de Instagram con fotografías como la mencionada anteriormente.

