Lolita Flores, fotografiada en bikini espectacular a sus 64 años

El verano es la época perfecta para huir de las grandes ciudades y disfrutar de unos días de desconexión. Es el caso de Lolita Flores, quien está de vacaciones en el mar junto a su familia.

Unos días en los que la artista ha sido fotografiada en exclusiva por la revista Lecturas luciendo un cuerpo espectacular a sus 64 años. Tal y como se puede apreciar en la imagen, la cantante ha sido retratada con un look playero que le sienta a las mil maravillas: un bikini de color blanco y con forma triangular que resalta su tono de piel dorado por el sol.

Portada Lecturas | Lecturas

Sin embargo, esta fotografía no es la primera que vemos de Lolita en bikini este verano. Ella misma publicó hace unas semanas una publicación en Instagram, donde cuenta con más de 585 mil seguidores. Con todos ellos decidió compartir una foto con un bikini marrón en la que se puede ver cómo la artista sale del agua.

"En un lugar del adriático, sin más, buen tiempo y buena compañía, hasta la vuelta", escribió Lolita en el pie de la publicación. Se trata de un post en el que muchos de sus seguidores le halagaron la excelente figura física que tiene: "Hija mía, ¡estás estupenda", "Maravillosa", "Guapísima" o "Espectacular, ¡disfruta mucho!", eran algunos de los comentarios que le dejaban sus seguidores.

Lolita, agradecida con la "vida"

Hace tan solo unos escasos días, la artista compartió en Instagram una reflexión. Lo hizo al publicar un selfie en el feed de su perfil y lo acompañó con las siguientes palabras: "Gracias a la vida por tanto, por esos dos hijos, nietos, familia, amigos, sólo me falta enamorarme de alguien que me valore aunque la verdad no estoy por la labor. Tendrán que venir por derecho y con la verdad escrita en sangre …", comenzaba escribiendo la cantante.

"¡Qué profunda! ¡Viva la vida! ¡Mi raza y la de cada uno!, gracias por mis 64 años estupendos, por mi trabajo. En general gracias por la vida tan maravillosa que tengo, lo di todo a cambio de migajas no me arrepiento, duermo con mi conciencia tranquila y no espero que nadie me dé nada", continuaba reflexionando.

Y, por último, Lolita expresó: "Solo lo que tengo amor a manos llenas de mi gente, yo digo y lo puedo decir doy y doy y seguiré dando, es mi condición. Gracias a todos los que me seguís, los que me pedís una foto, vosotros me hacéis grande… con lo pequeñita que soy, gracias".

Agradecida con todo lo que le rodea, la felicidad que parece sentir Lolita podría ser el principal secreto para mantener el increíble estado físico que luce a sus 64 años.

Seguro que te interesa...

La reacción de Lolita al enterarse de que su hija Guillermo es el padrino de la hija de Elena Furiase: "No lo sabía"