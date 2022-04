Laura Sánchez habla de la diabetes emocional que sufre: "Lo vamos a llevar para adelante"

El año pasado a la actriz Laura Sánchez, conocida en nuestro país por interpretar a Pepa Miranda en 'Los Hombres de Paco', le detectaron diabetes emocional. Una enfermedad de la que 12 meses más tarde ha querido hablar durante la inauguración de la exposición homenaje a 'La bata de cola' que se encuentra en la Fundación Carlos de Amberes en Madrid.

"Tengo diabetes tipo 1 y, bueno, me he hecho a ella... Soy una persona organizada, me controlo mucho... No es fácil, yo entiendo que hay gente que no lo lleva bien y es que no es fácil, pero como hace poquito me dieron los resultados y me felicitaron, pues eso te motiva... pero la verdad es que es un control diario y un esfuerzo diario. Pero se lleva bien", decía ante las cámaras de Europa Press.

Laura Sánchez | Gtres

Esta diabetes ha sido provocada por "estrés emocional" ya que no lo ha heredado genéticamente (nadie en su familia tiene diabetes): "Al salir a la edad que ha salido, viene con un antecedente emocional, igual que un colon irritable o una úlcera de estómago, somatizar al final todo eso pues rompe en este tipo de enfermedades... pero bueno, la vida me manda esto y lo vamos a llevar para adelante".

La también modelo ha confesado que esto le ha servido para aprender algo nuevo: "Totalmente, te hace parar y pensar que la vida se va, que es muy rápido, que estamos aquí hoy y que hay que preocuparse de lo muy justito... Hay que vivir".

...

Seguro que te interesa...

Así de mayor está ya Naia, la hija de Aitor Ocio y Laura Sánchez