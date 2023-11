Álvaro Muñoz Escassi define así a María José Suárez y reconoce que su ex Lara Dibildos es "muy fuerte"

Derrochando amor y felicidad en cada una de sus apariciones públicas, Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez se han convertido en una de las parejas de la noche durante la entrega de los Premios Woman en el Casino de Madrid. Aunque en esta edición la modelo no ha sido una de las galardonadas, el jinete tiene claro que si él fuese miembro del jurado su novia recibiría todos los premios: "No puede ser más guapa, más bonita y más linda. Es impresionante, Im- como dice mi amigo Jesús (Jesulín de Ubrique) im- presionante".

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, en los Premios Woman | Gtres

Sin ocultar que la sevillana le tiene "enamoradito", Escassi ha revelado que por el momento, y a pesar de los dos años y medio de felicidad que llevan juntos, "no ha hincado rodilla" para pedirle matrimonio: "Yo creo es que ella la que no quiere, aunque yo tampoco soy mucho de altar" bromea.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez posando ante los medios | Gtres

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el jinete ha contado que, aunque todavía no tiene planes, sí aprovechará para estar con su hijo Álvaro, fruto de su relación con Lara Dibildos, que está estudiando en Estados Unidos y regresa a casa como el turrón. "Estar juntos, pasarlo en familia. Son las primeras Navidades que falta mi madre, que mi padre está solo y bueno, son familia y cuando te faltan seres queridos es un poquito más triste porque mi madre siempre ha sido el centro de la familia y este año estamos un poquito desubicados y será un poquito raro" reconoce.

Escassi también se ha pronunciado sobre su ex, Lara Dibildos, que atraviesa un momento convulso tras la detención de su exnovio Cándido Conde Pumpido por presunta agresión sexual días después de su ruptura. "Hablo prácticamente todos los días con ella y está feliz, muy contenta, nuestro hijo que está en Estados Unidos, le dieron una beca de fútbol, han ganado la liga del sitio, estamos súper felices, muy contentos y la verdad es que la veo muy bien. Es muy fuerte" asegura, huyendo con sentido del humor de los que apuntan que no ha tenido suerte en el amor: "Cómo no va a tener suerte si tiene un hijo conmigo... No perdón, pobrecita mía. No recortéis, el que tiene suerte soy yo por tener un hijo con una madre como Lara".