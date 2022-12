Violeta Mangriñán zanja las dudas sobre cómo se lleva verdaderamente con su suegra tras su cuestionada relación

El pasado domingo 11 de diciembre, Violeta Mangriñán llevó a cabo un Preguntas y Respuestas en su perfil de Instagram para que así sus followers pudieran realizarle las preguntas que desearan: proyectos profesionales, maternidad, su novio y padre de su hija, Fabio Colloricchio y también sobre la relación que Violeta tiene con su suegra, Alicia Quintana.

Uno de sus seguidores le ha preguntado a la valenciana cuál es el trato que tiene con la madre de su novio y esta ha respondido sin pensárselo dos veces: "Si te digo que la quiero más a ella que a él, ¿me crees?", ha comentado Violeta en la historia.

La influencer ha puntualizado y concluido su respuesta de la siguiente manera: "Y que conste que a él lo amo demasiado". Parece que la relación entre Violeta y Alicia es estupenda. Además, su suegra ha venido en varias ocasiones desde Italia- lugar en el que reside- para ayudar a su hijo y nuera con la pequeña.

Violeta Mangriñán habla de la relación que tiene con su suegra | Instagram @violeta

Fue en uno de estos viajes, en un Stories que compartió la influencer, donde los rumores sobre una mala relación entre ambas comenzaron a saltar. Un hecho que al parecer se sacó de contexto y al que Violeta Mangriñán no dudó en responder de forma tajante: "Tengo una relación estupenda con mi suegra, no sé por qué a la gente eso le extraña cuando debería ser lo normal. Es la madre de mi novio y la abuela de mi hija, voy a llevarme bien siempre con ella, está con Fabio o no, porque es un ser de luz y una excelente persona".