La angustia de Violeta Mangriñán por la salud de su hija: "Me da miedo que la infección esté yendo a más"

A primera hora de este lunes, Violeta Mangriñán se subía a un AVE dirección Madrid "con el corazón roto". Y es que, tal y como ella misma ha contado, su hija Gala estuvo anoche "una hora llorando como con retortijones y no se podía dormir".

Recordemos que hace un par de días, la influencer comentó que la pequeña tenía 39 de fiebre y, pese a que en un principio pensaron que podían ser "los dientes", lo cierto es que tras acudir al hospital comprobaron que "el motivo de las fiebres tan altas de estos días" se debía a una infección de orina.

"En principio se iba a quedar ingresada dos días en el hospital con antibiótico en vena, pero finalmente nos han dejado volver a casa y le daremos el antibiótico en casa", explicaba recientemente. Sin embargo, ahora ha asegurado que volverán a llevarla al médico puesto que "me da miedo que la infección esté yendo a más o que algo no esté yendo bien y no lo sepamos".

Violeta Mangriñán, afectada por su hija Gala | Instagram (violeta)

Antes de aprovechar su trayecto en tren para descansar un rato, la joven ha querido sincerarse sobre cómo se siente cada vez que tiene que salir de su domicilio. Y es que, pese a que reconoce que "muy pocas veces salgo de casa si no es para trabajar o por cosas relacionadas con mi trabajo", la realidad es que, "cada vez que salgo por la puerta", no puede evitar sentirse "fatal" y con un "horrible" sentimiento de culpabilidad.

Violeta Mangriñán habla sobre cómo se siente al tener que salir de casa | Instagram (violeta)

Así, la valenciana, se ha explayado a corazón abierto durante los kilómetros que separan Valencia de la capital respecto a cómo está llevando esta primera vez que la benjamina de la familia ha caído enferma: "Para algunos mis sentimientos os pueden parecer exagerados o no, no lo sé, pero míos son y ya sabéis que no uso mi perfil de Instagram solo para compartir cosas buenas o posturear, también lo uso muchas veces para expresar cómo me siento".

"Tened en cuenta que es la primera vez en 6 meses que veo a Gala malita y que apenas llevo medio año siendo mamá. Para las que tenéis más hijos y más experiencia que yo será más normal y estaréis acostumbradas pero yo no. Tampoco creo que me acostumbre nunca a verla mal", ha finalizado.