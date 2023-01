Violeta Mangriñán cuenta que un coche negro lleva días "dando vueltas por mi casa, vigilándola y observándola"

Violeta Mangriñán ha tenido que hacer frente a una desagradable situación que, afortunadamente, tan solo ha quedado en un buen susto. Y es que, la emoción por su reciente y esperada mudanza a su nueva casa en Valencia se ha visto en cierto modo ensombrecida por el incidente, del que no se había enterado hasta este miércoles, que la propia influencer ha relatado a través de sus Instagram Stories.

"Ayer mi hermana se quedó a dormir conmigo y pasaron cosas de las que no me he enterado hasta hoy. Llevamos días viendo un Audi negro ranchera dando vueltas por mi casa, vigilándola y observándola", ha comenzado explicando.

Resulta que cuando su hermana Lili salió a pasear a su perrita Canela durante la noche del martes, "vio pasar el coche y decidió hacerle una foto para tener registrada la matrícula y al conductor". Sin embargo, este último al darse cuenta de ello "dio marcha atrás a toda leche y le dijo a mi hermana: '¿Por qué me sacas una foto al coche, acaso tienes miedo?'". Pregunta a la que la joven, "con un par", le contestó con un "no, yo no tengo miedo, ¿y tú?".

Instagram (violeta)

Un extraño suceso por el que la pequeña del clan "se fue corriendo a la garita de la seguridad de la urbanización y les dio la matrícula", sin embargo, "aún así no se quedó tranquila".

Tras ello, la joven, de quien Violeta se ha mostrado muy orgullosa por "lo valiente que fue" y por "la continencia que tuvo", regresó a casa y, con el fin de no alarmar a la influencer, "llamó a mi padre y a Fabio". Según relata la valenciana, al día siguiente su progenitor "fue a la Guardia Civil", que ya está al tanto de lo sucedido, sin embargo, reconoce que aún así tiene "miedo" puesto que "el coche lleva días rondando mi casa".

Instagram (violeta)

Más tarde, la mamá de Gala ha querido dar más detalles y ha explicado que "en el coche iban dos hombres, siempre van dos hombres y, por lo que me cuenta mi hermana, por la forma de hablar no era españoles...".

Antes de concluir la historia, la entonces televisiva ha asegurado que "gracias a Dios no ha pasado nada, pero bueno, estamos al tanto y agradecidos de que a mi hermana no le haya pasando nada estando sola con Cane de noche".