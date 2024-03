Kate Middleton, en el punto de mira: de las dobles que tiene la Princesa al intento de hackeo de su historial médico

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y es inevitable no pensar en Kate Middleton, pues el primer comunicado de la Casa Real británica confirmó que la Princesa de Gales reaparecería de forma pública después de la Pascua. ¿Será así? Todo apunta a que no.

Lo que está claro es que la población del mundo entero cada vez está más pendiente de todos sus movimientos. Y, como era de esperar, su último vídeo junto al príncipe Guillermo comprando en una conocida tienda cerca de su hogar ha sido objeto de múltiples especulaciones. La más sonada, que es un doble de la Princesa. Han sido muchos los usuarios de las redes los que han comentado que su pelo es diferente, que no se mueve de la misma forma que la nuera de Carlos III y, sobre todo, que es más alta que lo que muestra la hemeroteca.

Las dobles de la Princesa

Y lo cierto -que no es ningún secreto- es que Kate no solo tiene una doble, sino dos (al menos oficiales). La primera, y la más conocida, es Heidi Agan, una excamarera de 43 años que lleva más de una década haciendo de doble de la Princesa. Fueron sus empleados los que descubrieron su gran parecido y, desde entonces, se ha dedicado a ello. Sin embargo, ella misma ha roto su silencio en The Mirror para asegurar que no ha posado en ningún vídeo y que, incluso, ese día de la grabación ella estaba trabajando.

Lo que pocos saben es que, más allá de Heidi, la mujer del príncipe Guillermo tiene otra doble: Brittany Dixon. Es una artista australiana que cuenta con más de 15 mil seguidores en Instagram, donde comparte sus pinturas.

Pero, lo más llamativo de todo este entramado es que, como han apuntado varias cuentas en Twitter, la persona que grabó ese vídeo es Nelson Silva. La versión oficial es que se trata de un portugués que reside en Londres y que se encontraba en la tienda cuando les vio. Entonces, decidió grabarles para enseñárselo a su familia, pero sus imágenes quedaron en la prensa del mundo entero.

Sin embargo, en el universo 2.0 apuntan que hay un productor de cine llamado exactamente igual: "¿Cuál es la apuesta que les pagó a los dobles de Kate y Guillermo por un truco publicitario que luego vendió al mejor postor?". Sea como fuere, lo que está claro es que hay un misterio aún por resolver.

Hackeo en el historial médico

Y, mientras todo el mundo opina y el Palacio de Buckingham mantiene su silencio, se ha podido saber el último revés al que han tenido que hacer frente: el intento de hackeo del historial médico de la Princesa.

Kate Middleton | Gtres

Tal y como ha comunicado The Mirror, una fuente interna del centro médico en el que fue intervenida Kate ha confesado que ha habido un intento de acceder a su historial médico, por lo que han abierto una investigación interna. Además, ha asegurado que la clínica "cree firmemente en que todos sus pacientes, sea cual sea su condición social, merecen privacidad total y confidencialidad en lo que se refiere a su información médica".