Julio Iglesias Jr. revela los motivos de su divorcio con Charisse Verhaert

En agosto de 2020, Julio Iglesias Jr. y su pareja presentaban la demanda de divorcio y el 16 de noviembre, el hijo de Julio Iglesias firmaba su divorcio en los juzgados del condado de Miami Dade y se convertía oficialmente en hombre soltero. El cantante se separaba de la que había sido su pareja durante los últimos 17 años, la modelo belga Charisse Verhaert, con la que se casó en el año 2012.

Durante la ruptura, tal y como ha revelado el hijo de Julio Iglesias a la revista Hola, no ha pasado por uno de sus mejores momentos, ya que se han rumoreado cosas que, según él, no se corresponden con la realidad. Tras mas de un año sin dar entrevistas, el hijo de Isabel Preysler ha confesado los verdaderos motivos por los que él y su ex pareja decidieron poner punto y final a su relación:

"No han existido terceras personas ni nada. Se acabó el amor. Ya no existía pasión. La distancia acabó con eso", decía en la entrevista. Y es que la ruptura de Julio Iglesias Jr y Charisse Verhaert ha sido una de las más sonadas de los últimos tiempos, sin embargo, y a pesar de los años de relación y matrimonio, la pareja no ha tenido ningún hijo en común.

