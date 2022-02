El impresionante posado de Carla Barber donde muestra cuánto han crecido sus pechos por el embarazo

Carla Barber se encuentra más feliz que nunca. Está esperando a su primer hijo junto a su actual pareja, Joseph de quien está locamente enamorada. Carla ya está de 29 semanas de gestación, por lo que las curvas premamá y los cambios físicos empiezan a ser más que notables. Ahora ha querido compartir en sus redes sociales el cambio más radical: su pecho.

Aunque hace un par de semanas los seguidores de Carla Barber se preguntaban dónde estaba su barriguita de embarazada, las cosas han cambiado mucho desde entonces, y ahora, a sus 29 semanas de embarazo, su estado es más que notable.

"Cada cuerpo es único y experimenta sus propios cambios durante la gestación" comenzó diciendo en el post de Instagram. "En mi caso, el pecho me ha crecido casi 3 tallas mientras que el abdomen lo ha hecho de menor manera y en la parte más baja del mismo".

Carla quiso explicar por qué su barriguita no es tan pronunciada como en otros casos, "mis músculos abdominales están bastante desarrollados y no presentan grasa abdominal".

Sin embargo, sus pechos sí que presentaron un gran crecimiento desde los primeros meses: "El aumento de tamaño mamario es algo que viene de familia. Tuve que comprar sujetadores adaptados a mi nueva talla desde el tercer mes de embarazo".

Responde a las críticas

Carla Barber ya se pronunció ante todas las personas que hacían comentarios fuera de lugar acerca de su embarazo, sobre todo para aquellos que decían que no tenía casi barriga: ''Hay gente un poco desagradable que critica que tenga la tripa que tengo a mis 29 semanas. No subí antes la foto porque me daba cosa, pero la voy a subir porque no tengo que esconder cómo voy. Me encuentro increíble y el bebé está genial''.

Ahora, siguiendo ese camino, ha explicado que aunque sus seguidores no lo aprecien, sus cambios físicos sí están ahí. Para terminar, aseguró que "estoy viviendo de manera increíble esta inolvidable etapa".

