Hailey Bieber responde a Selena Gomez tras defenderla por las amenazas de muerte que recibe: "Las últimas semanas han sido muy duras"

Parece que la supuesta polémica entre Selena Gomez y Hailey Bieber ha dado una tregua a ambas estrellas después de los mensajes conciliadores que se dedicaron durante el pasado día.

Para los que estén más perdidos sobre este asunto, cabe recordar que la tensión entre Selena y Hailey comenzó después de que los seguidores de la cantante dieran por hecho que la mujer de Justin Bieber se burló de ella junto a Kendall y Kylie Jenner. La protagonista de 'Solo asesinatos en el edificio' y la modelo han ido encadenando indirectas por la forma de hacerse las cejas de Selena, en las que también nombres como los de Taylor Swift o Justin Bieber han desfilado en este tema.

A pesar de que ambas desmintieron su enfrentamiento, con un breve descanso de Selena de las redes sociales entre medias, su comunidad más radical atacó sin piedad a la influencer, por lo que tuvo que salir en su defensa con un mensaje subido a su Instagram:

"Hailey Bieber me ha contactado para hacerme saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una gran negatividad rodeada de odio. Esto no es algo con lo que yo comulgue. Nadie debería sufrir este tipo de odio y acoso. Siempre he abogado por la amabilidad, y quiero que todo esto pare", pidió la artista.

El agradecimiento de Hailey Bieber por las palabras de Selena Gomez

Tras este gesto de honradez, Hailey Bieber ha agradecido su defensa haciendo lo propio en su perfil de Instagram: "Quiero dar las gracias a Selena por sus palabras, ya que ella y yo hemos estado pensando en las últimas semanas cómo solucionar esta historia. Las últimas semanas han sido muy duras para todos los implicados y millones de personas están viendo una gran cantidad de odio alrededor de esto que es extremadamente dañino".

El mensaje de agradecimiento de Hailey Bieber a Selena Gomez | Instagram / @haileybieber

"Aunque las redes sociales son una forma increíble de conectar y crear comunidad, momentos como este solo crean una división extrema en lugar de unir a la gente. Las cosas siempre pueden sacarse de contexto o interpretarse de forma distinta a la que fue pretendida. Todos debemos ser más precavidos con lo que publicamos y decimos, incluida yo misma", reflexionó.

"Al final, creo que el amor siempre será más grande que el odio y la negatividad, y siempre hay una oportunidad para encontrarnos con empatía y compasión", concluyó, quizás dejando atrás por fin este nuevo capítulo de controversias en sus vidas.