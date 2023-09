Gisele Bündchen habla sobre su salud mental y confiesa que pensó en quitarse la vida

Gisele Bündchen, la icónica supermodelo y una de las figuras más reconocidas en el mundo de la moda, recientemente se abrió de una manera sorprendente y valiente. En una entrevista exclusiva con el programa de televisión estadounidense CBS News Sunday Morning, la supermodelo brasileña de 43 años habló sin tapujos sobre su salud mental y reveló que en un momento de su vida contempló la idea de quitarse la vida.

Durante la conversación con el periodista Lee Cowan, Bündchen se abrió en canal y compartió sus luchas internas mientras vivía una vida de aparente ostentación y glamour. "Todo el mundo me miraba desde fuera y pensaba que lo tenía todo", dijo Bündchen explicando lo abrumada que se sentía dado al éxito en el mundo del modelaje.

La maniquí recordó una época en concreto en la que, mientras todo el mundo pensaba que era perfecta, ella estaba "matándose" al llevar unos hábitos muy poco saludables: "Ya sabes, tomar frappuccinos de moca en el desayuno con tres cigarrillos; beber una botella de vino por la noche para calmarme de todo el café que estaba tomando. No dormir, viajar y trabajar. Básicamente, me quemé las glándulas suprarrenales y mi sistema nervioso no podía soportarlo más".

Gisele Bündchen​​ | GTRES

Sus problemas con la ansiedad

Este estilo de vida frenético le llevó a experimentar ataques de ansiedad: "comencé a estar en los estudios y me sentí como asfixiada. Vivía en el noveno piso y tenía que subir las escaleras porque tenía miedo de quedarme atrapada en el ascensor e hiperventilando".

La brasileña describió que se sentía como dentro de un túnel en el que no podía respirar, lo que le hizo llegar a plantearse que la mejor opción sería quitarse la vida. "Ya sabes, cuando no puedes respirar, incluso cuando las ventanas están abiertas, sientes que no quieres vivir así, ¿sabes a qué me refiero?", sugirió a su interlocutor. Para ahondar más en este tema, el periodista de la CBS le preguntó si alguna vez había considerado "saltar", a lo que Bündchen respondió: "Sí. Por un segundo, porque dices: '¡No puedo...!'".

Un cambio de vida

Afortunadamente, Gisele Bündchen no actuó en caliente y consiguió superar sus problemas de ansiedad con un cambio radical en su estilo de vida. En un solo día, se embarcó en una desintoxicación completa, eliminando la cafeína, el azúcar y reduciendo drásticamente el consumo de alcohol.

Además, comenzó un nuevo ritual matutino que se convirtió en una parte esencial de su vida: la meditación. "Me despierto a las cinco. Sí, me gusta levantarme temprano, me gusta saludar al sol [...] siento una diferencia cuando hago eso", compartió.

Su reciente divorcio con Tom Brady

Este cambio en su enfoque y estilo de vida pareció tener un impacto profundo en la supermodelo. Unos años más tarde conoció a la superestrella de la NFL Tom Brady, alguien que marcó un punto de inflexión en su vida. Se sintió feliz y saludable, comenzó a alejarse del modelaje y se centró en la maternidad y la familia. Junto tuvieron 2 hijos, Benjamin y Vivian, que ahora tienen 13 y 10 años.

Esta felicidad duró 13 años, puesto que la pareja decidió romper su matrimonio en 2022. Sin embargo, parecen tener un buen recuerdo el uno del otro por las palabras que le dedicó Gisele en la entrevista con Cowan: "Es el padre de mis hijos y le deseo lo mejor. Estoy agradecida de los maravillosos hijos que me dio".