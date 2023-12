Finito de Córdoba y Arantxa del Sol hablan de la no boda de Juan Ortega: "Hay que respetarlo"

Han pasado más de dos semanas desde que la no boda de Juan Ortega y Carmen Otte ocupara la primera plana de la prensa nacional. Media hora antes de pisar el altar, el torero decidió huir y, pese a que ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente, han corrido todo tipo de rumores. El último, que se habrían reconciliado tras esta crisis en su relación. Pero, de momento, son solo eso, rumores.

Mientras tanto, los compañeros de ruedo han ido comentando la huida, y ahora ha sido Finito de Córdoba el que ha hablado. Lo ha hecho para los micrófonos de Europa Press, durante la comida benéfica de José Luis López El Turronero a la que ha acudido junto a Arantxa del Sol.

Finito de Córdoba y Arantxa del Sol en la comida benéfica de El Turronero | Gtres

El diestro ha afirmado que conoce a Juan Ortega, pero que no sabe "lo que ha pasado". Como era de esperar, la noticia de la no boda del torero también ha llegado a oídos de Finito de Córdoba, aunque ha optado por esquivar la polémica confesando que nadie sabe nada más que lo que ya se ha contado: "No sabemos nadie. No te puedo decir. Desearle lo mejor, cuando se toman estas decisiones ellos son los que lo saben, hay que respetarlo".

Juan Ortega | Gtres

Más allá de la polémica, la pareja ha hablado de sus planes de Navidad, revelando que los pasarán en familia y con los niños, aunque "empiezan a volar ya". Por su parte, Arantxa del Sol ha confesado que comienzan las fiestas "con buen pie", en un evento que cada año reúne a los rostros conocidos de nuestro país y que se ha convertido ya en tradición.

Finito de Córdoba y Arantxa del Sol en la comida benéfica de El Turronero | Gtres

Arantxa y Finito de Córdoba están atravesando por un momento muy bonito de su relación. Fue el pasado mes de octubre cuando el matrimonio celebró su 22 aniversario de boda y la modelo no dudó en dedicarle unas emotivas palabras en la red: "22 años desde aquel 20 de octubre y seguimos bailando, cogiéndonos el paso de este baile que un día decidimos hacer juntos. A pesar de todo, de los días tristes, de este mes terrible en el que me cuesta tanto asomarme a Instagram busco en mis recuerdos y doy gracias por tenerte a mi lado y sacarme la mejor de mis sonrisas".