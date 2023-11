Eugenia Osborne recuerda la muerte de su hija el día que hubiera cumplido 10 años: "Éramos solo tú y yo"

El nacimiento de un hijo y la muerte de un ser querido suelen ser los momentos más felices y más tristes en la vida de una persona. Para Eugenia Osborne, estos sentimientos vinieron casi al mismo tiempo.

En 2013 nacieron sus hijas Sandra y Leticia, frutos de su relación con el empresario Juan Melgarejo, con quien tuvo un hijo más antes de separarse hace dos años.

Sin embargo, la hija de Bertín Osborne tuvo que hacer frente a un varapalo demoledor tras la muerte de Leticia ocho días después de su nacimiento en el Hospital general de Jerez de la Frontera. Ahora, el día que hubiera cumplido 10 años, Eugenia la ha recordado con un emotivo post en Instagram.

"10 años han pasado, tan rápido... Probablemente los dos meses y medio que siguieron fueron de los más duros de mi vida pero que en cuanto llegaba al hospital y podía tocarla todo se paraba. Tanto lo bueno como lo malo no existía en ese momento. Éramos solo tú y yo en el mundo. Y en algún lugar nos acompañaba en cada momento tu hermana Leticia. Os quiero a las dos con toda mi alma", escribió.

Como se ve en la publicación, Eugenia celebró el cumpleaños de su hija Sandra con adornos y dulces, y en la cual, sus hermanas Alejandra y Claudia, que se encuentra esperando a su segundo hijo, le mostraron todo su apoyo.

"¡Ay mi niña! Se me ha encogido el corazón leyéndote y se me ha quedado un nudo en la garganta (alguna lagrimita también se me ha caído)… qué momentos tan duros, cuánto tiempo siendo una campeona... fuiste un ejemplo y lo sigues siendo. ¡Os quiero tanto!", expresó la mayor de las hermanas, mientras que Claudia señaló que se trataba de "La mejor mamá del mundo".