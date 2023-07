Claudia, la hija de Bertín Osborne, revela el sexo y el nombre de su bebé: Su primer posado presumiendo de barriguita

Hace una semana conocimos que Bertín Osborne será padre a sus 69 años con Gabriela Guillén. Una noticia que el propio cantante confirmó horas después y confesó que este no había sido un embarazo "ni buscado ni deseado", pero que él se haría cargo de su hijo en todo momento.

Además, el presentador explicó su relación con Gabriela no estaba pasando por el mejor momento y que ambos llevaban un tiempo algo distanciados.

Tras conocerse la noticia, el foco se puso en las reacciones del círculo más cercano al presentador, sobre todo qué pensaban sus hijas de tener un nuevo hermano. Tanto Claudia como Alejandra se mostraron serias con la prensa y prefirieron no dar declaraciones, pero Eugenia quiso defender a su padre después de las polémicas declaraciones que realizó y explicó que "siempre le vamos a apoyar y a defender".

Pero parece que el futuro hijo de Bertín no va a ser el único bebé que llegue a la familia el próximo 2024. La revista Vanitatis adelantaba este martes que su hija Claudia Osborne está embarazada de su segundo hijo junto a su marido José Entrecanales, el cual llegará también a principios del próximo año, por lo que Bertín será padre y abuelo casi a la misma vez.

Una noticia que confirmó el marido de Claudia, quien confesó a los micrófonos de Europa Press que era "una suerte" que su hijo y el de Bertín se fuesen a llevar tan poco tiempo. Sin embargo, José no quiso opinar respecto a la paternidad de su suegro, ya que, como él mismo consideró, que es un tema del que no le corresponde opinar.

A pesar de la discreción que tuvo José Entrecanales en lo referente al embarazo de su mujer, ya que aseguró que no sabían el sexo del bebé y se limitó a responder que Claudia estaba muy bien y muy feliz con este segundo hijo, ahora ha sido la propia escritora la que ha gritado a los cuatro vientos esta noticia a través de su perfil de Instagram.

La hija de Bertín Osborne ha publicado un vídeo en el que muestra por primera vez su incipiente tripita de embarazada y ha escrito un texto en el que ha revelado tanto el sexo como el nombre de su bebé.

"Estos últimos meses han sido de auténtica felicidad al conocer que estamos embarazados de nuestra segunda hija, Violeta. Me ha dado pena que esta vez no os hayáis enterado por mí, pero me he confiado y, queriendo alargar los días de intimidad y de disfrute de este embarazo que tanta ilusión nos hace, la noticia ha transcendido, así que es hora de confirmarla. Gracias a todos por vuestros mensajes tan cariñosos. Es una maravilla sentirse tan respetada y abrazada en estos momentos tan bonitos. Os mando un besazo enorme a todos", ha escrito.

Una publicación en la que Claudia ha lamentado no poder comunicar la noticia de su segundo embarazo ella misma y que sus seguidores se hayan enterado por la prensa, pero aún así está muy contenta con la llegada de su segunda hija, Violeta, con la que su hija Micaela se convertirá en hermana mayor. El postse ha llenado de comentarios de cariño en los que los usuarios felicitaban a la 'coach' por este segundo embarazo con el que continúa aumentando su familia.