Las duras críticas que han recibido Piqué y Clara Chía en su última foto juntos: ¿Se trata de un zasca a Shakira?

Desde que Shakira se mudó a Miami junto a sus hijos, Milan y Sasha, parecía que entre ella y Gerard Piqué se había establecido una tregua por el bienestar de sus hijos, pero parece que ha vuelto a surgir una polémica entre ellos tras el último videoclip de la cantante.

Hace unos días, Shakira publicó el vídeo oficial de su canción 'Acróstico' y para sorpresa de muchos, al igual que en la canción, el videoclip cuenta con la participación de sus dos hijos, lo que parece que no sentó del todo bien al exfutbolista. Este último ha asegurado que su prioridad es mantener la privacidad y la intimidad de los niños, por lo que puede que demande a la cantante, ya que, al parecer, la artista no le consultó ni le informó sobre la participación de Milan y Sasha en la canción.

Shakira ha dedicado esta bonita balada a sus dos hijos, en la que, tanto a través de su letra como del videoclip, muestra la complicada situación que ha pasado con sus hijos. Una canción que hizo que muchas personas comprendiesen algo mejor el dolor, la situación por la que ha pasado la cantante colombiana y le mostrasen su apoyo.

El pasado 25 de enero, Piqué publicó una instantánea junto a Clara Chía y, trascuatro meses sin compartir contenido juntos, ha vuelto a colgar una imagen con ella, por lo que muchos usuarios han considerado que esto erauna indirecta para la artista y esta no ha sido muy bien acogida por sus seguidores, quienes no han dudado en comentar la publicación.

En esta fotografía se puede ver al exfutbolista junto a Clara Chía en una actitud muy cariñosa y como texto decidió escribir un emoticono rojo, zanjando así cualquier rumor de crisis.

Pero esta publicación no se ha llenado solo de mensajes de cariño y apoyo, sino que algunos usuarios han considerado incorrecta la acción de Piqué y se lo han querido dejar claro: "La Casio y el Twingo fingiendo que no les dolió ", "Todo el mundo llorando con acróstico y él clara- mente no entendió nada", son algunos de los comentarios que ha recibido en su publicación.

Por su parte, en el momento en el que Piqué compartió la instantánea, Shakira publicó una imagen junto a los cantantes Bizarrap y Duki,ignorando así cualquier posible indirecta que estuviese recibiendo por parte de su exmarido.