Cristina Pedroche revela cómo ha variado su peso durante los meses de embarazo: "Ahora estoy en 67,5kg"

Faltan pocos meses para que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz den la bienvenida a su primera hija. Una dulce cuenta atrás en la que los nervios y las dudas afloran con más fuerza, como la presentadora dejaba prueba recientemente con la pregunta que se hizo sobre el físico de su "beba".

Ahora, en medio de la dulce espera pese al cansancio que le acompaña y que ha estado presente a lo largo de todo su embarazo, la colaboradora de 'Zapeando' ha realizado una ronda de 'Preguntas y Respuestas' que, básicamente, se ha centrado en todo lo relacionado con su futura maternidad.

Entre las "varias cosas que me habéis preguntado mucho" y que ha respondido en un mismo Stories de Instagram, una de las cuestiones que la joven de 34 años ha resuelto ha sido cuáles fueron los primeros síntomas que sintió antes que saber que estaba embarazada. "Asco por todo", así ha empezado contestando la madrileña antes de asegurar que también estaba muy presente el "cansancio" y el "sueño".

"Rechazo a toda la comida cruda y al café, incluso su olor me daba mucho asco. Así estuve 3 meses, luego los ascos y lo de los olores se me fue pasando pero lo del cansancio no. Nunca llegué a vomitar aunque sí que tenía alguna náusea, pero poco", ha continuado explicando.

La de Vallecas también ha revelado que "a finales de octubre pesaba 62,5kg", un peso que como confirma suele ser el suyo "habitual". Sin embargo, "en enero llegué a pesar 60kg porque no podía hacer prácticamente nada de deporte por el cansancio extremo que tenía y por los ascos que me daba todo comía algo menos".

Ahora, Cristina está en "67,5kg con una beba que ya pesa 2 kilos", como ha confesado antes de concluir su texto con el hashtag "#PedrochesTochas".