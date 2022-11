Cristina Pedroche estalla tras las duras críticas por su última foto: "Se me quitan las ganas"

Cristina Pedroche ya está contando los días para volver a dar las campanadas en la Puerta del Sol y no podría estar más emocionada. Y es que en las últimas semanas la hemos visto atreverse con todo tipo de looks, sin embargo, lo que para ella es toda una declaración de intenciones, para otros no es algo que merezca aplausos.

Así, cuando la colaboradora de 'Zapeando' ha subido algunas de sus últimas fotos posando con uno de sus looks más atrevidos hasta el momento ha recibido comentarios que no le han hecho ninguna gracia.

El comentario en cuestión pertenecía a una seguidora y 'la Pedroche' lo ha compartido para mostrar la presión a la que está sometida en su día a día.

"No soy de las que hago comentarios, pero esta foto me provoca aberración. Personas como tú hacen que los hombres nos traten como deseo sexual", le escribía la susodicha 'admiradora'.

El look en cuestión se trata de unos pantalones vaqueros y un top transparente con perlitas. Para que no se le viera el pecho, la influencer se ha puesto una especie de pezoneras, que se dejan ver a través de la transparencia.

"Nos manifestamos contra la no violación, pero ante estas actitudes no nos respetan y no me extraña. Como tú hay muchas, pero al ser un personaje público no incites a las mujeres a ser así", concluía el comentario.

Sin duda, un comentario personal hacia la colaboradora y esta no ha dudado en responder con frustración y decepción: "Me parece bastante triste que una persona sea capaz de decirme (a mí o a cualquier mujer) todo esto".

"Os juro que a veces se me quitan las ganas de leer los mensajes privados", escribía antes de hacer hincapié en que "todavía queda mucho por hacer".

A pesar de esto, Cristina no ha dudado en compartir sus fotos del look y, entre los comentarios, son muchos más los que la halagan que los que la critican.

