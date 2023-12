Cher pide la tutela del patrimonio de su hijo, de 47 años, para protegerlo de su adicción

La icónica cantante Cher, de 77 años, ha presentado una solicitud legal para obtener la tutela sobre el patrimonio de su hijo de 47 años, Elijah Blue Allman, hijo del fallecido músico Gregg Allman. La petición, presentada en un Tribunal Superior de Los Ángeles, detalla la preocupación de Cher por la salud física y mental de su hijo, así como su adicción a las drogas.

Los motivos por los que Cher quiere gestionar el dinero de Elijah Blue

En los documentos legales, a los que ha tenido acceso el canal de televisión BBC, los abogados de Cher piden que ella se convierta en la única gestora de los recursos financieros de Elijah, argumentando que este no está en condiciones de cuidar de sí mismo ni de administrar sus activos debido a "graves problemas de salud mental y abuso de sustancias". Según la cantante, los problemas de salud de Elijah lo dejan "incapacitado para formar o expresar una preferencia" sobre su propio bienestar.

La solicitud destaca su preocupación de que cualquier fondo distribuido a su hijo se gaste inmediatamente en drogas, dejándolo sin recursos para mantenerse a sí mismo y poniendo en peligro su vida. Elijah, quien gana 120.000 dólares al año y tiene derecho a distribuciones periódicas de un fideicomiso establecido por su difunto padre, actualmente no posee ninguna propiedad donde vivir.

Cher lo ha intentado todo

Antes llegar a este punto, Cher, ha "trabajado incansablemente para que Elijah reciba tratamiento y conseguirle la ayuda que necesita". Pero parece que estos esfuerzos no han sido suficiente, por lo que a la intérprete de Strong Enough no le ha quedado más remedio que reclamar la tutela de sus bienes.

La vista para revisar la solicitud de tutela está programada para el próximo 6 de marzo. Cher espera que la decisión del tribunal le permita intervenir en la vida financiera de su hijo para garantizar su bienestar y superar los desafíos que enfrenta actualmente debido a su adicción a las drogas.

Cher con Elijah de bebé | CordonPress

¿Cuántos hijos tiene Cher?

Elijah Blue Allman, el benjamín de Cher, fue el fruto de su unión matrimonial con Allman, la cual perduró desde 1975 hasta 1979. Sin embargo, antes de ese vínculo, la icónica cantante estuvo casada con su compañero musical, Sonny Bono, durante el periodo que abarcó de 1964 a 1975. Fue con Sonny que Cher dio la bienvenida a su primogénito, Chaz Bono, en 1969.

Chaz, el primogénito de Cher, llegó a este mundo con la identidad de género femenina, bajo el nombre de Chastity. A pesar de su pronta exposición a la fama, al participar en el programa de sus padres desde una edad temprana, sorprendió al mundo en 1995 al declarar abiertamente su homosexualidad y embarcarse en una destacada labor como activista en pro de los derechos del colectivo LGTBI.

A lo largo de los años, el hijo mayor de Cher no solo ha desafiado las convenciones sociales, sino que también ha liderado la causa de la aceptación y la igualdad. Entre 2008 y 2010, Chaz transicionó de género, transformándose de Chastity a su nombre actual. Este cambio aterró a Cher en un primer momento, pero como buena madre que es, respaldó con orgullo la elección de su hijo, destacando la importancia de la aceptación y el amor incondicional en la familia.